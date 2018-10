Leipzig

Das Leipziger Schwimmbad Grünauer Welle hat am 3. Oktober geöffnet. Trotz Feiertag öffnen Sauna- und Badebereich am Feiertag von 10 bis 18 Uhr, wie die Leipziger Sportbäder am Montag mitteilten.

Die Halle in der Stuttgarter Allee hat unter anderem ein 25-Meter- und ein Flachwasserbecken sowie eine Riesenrutsche. Es ist mit den Straßenbahnlinien 1 und 2, Bus 66 sowie der S-Bahn-Linie 1 erreichbar.

Von jhz