Grüne in Leipzig fordern Maßnahmen zum Schutz der Bienen

Leipzig. Bunte Wiesen, blühende Obstbäume – rund 80 Prozent der Kulturpflanzen werden von Bienen bestäubt. Die Leipziger Grünenfraktion warnt vor einem dramatischen Rückgang der Wild- und Honigbienen in der Region. Sie fordern von der Stadt einen Maßnahmenkatalog gegen das Insektensterben.

„Es gibt in Leipzig noch einige Missstände, deren Verbesserung uns sehr am Herzen liegt“, sagt Norman Volger, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion. So sollten Wiesen in den städtischen Grünanlagen nicht zur Hauptflugzeit der Insekten zwischen 10 und 17 Uhr gemäht werden. Auf landwirtschaftlichen Flächen am Stadtrand sollten Pächter außerdem den Einsatz von Pestiziden verringern, führt Volger aus. Blühende Hecken und Sträucher in Parks, an Feld- und Wiesenrändern müssten als Lebensraum für Insekten erhalten werden.

Bis Ende 2018 solle die Verwaltung gemeinsam mit Naturschutzverbänden Maßnahmen zum Bienenschutz erarbeiten. Orientierung gibt es bereits: Die Grünen-Fraktion verweist in ihrem Stadtratsantrag auf einen Maßnahmenkatalog der Stadt Dresden, der vom Imkerverein der Landeshauptstadt gemeinsam mit dem NABU Sachsen erarbeitet wurde.

Darin heißt es, dass rund 70 Prozent der über 400 Wildbienenarten in Sachsen laut Roter Liste in ihrem Bestand bedroht oder bereits ausgestorben seien. „Damit sind wir im Bundesvergleich traurige Rekordhalter.“

