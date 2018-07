Leipzig

„Des Glückes Unterpfand“ ist der Titel der Sommertour von Robert Habeck. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen macht am Montag auch Station in Leipzig. Begleitet wird er von Wolfram Günther, Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Sächsischen Landtag. In der City sieht sich Habeck Orte der Friedlichen Revolution an und spricht im Archiv Bürgerbewegung mit Zeitzeugen.

Abends gibt es ein öffentlichen Picknick und Gespräch. Ab 18 Uhr wollen Habeck und Günther mit Bürgern über die Voraussetzungen für „Glück“ und „Lebensqualität“ sprechen und über Lösungen für die Probleme in wachsenden Großstädten sprechen.

Von lvz