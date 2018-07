Leipzig

„Wann kommt denn der Habeck“, fragte der ältere Mann – nicht ahnend, dass der Herr vor ihm in verwaschener Jeans und weißem Hemd, mit Drei-Tage-Bart und Pappteller in der Hand der ist, den er suchte: Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen. Der 48-Jährige versteht es, Menschen in Erstaunen zu versetzen – so auch gestern Abend im Lene-Voigt-Park in Reudnitz, wohin die Grünen zum politischen Picknick eingeladen hatten. Ein Stück Heimat für viele Leipziger.

Mit dem Heimatbegriff tun sich die Grünen jedoch für gewöhnlich schwer. Auch gehören sie nicht zu denen, die die Insignien des Nationalstaats – seine Flagge und seine Hymne – mit besonderer Leidenschaft zelebrieren. Man kann sich die verdutzten Gesichter bei vielen von ihnen vorstellen, als ihr neues Spitzen-Duo mit den Plänen für eine Sommertour aus der Deckung kam, die mit „Des Glückes Unterpfand“ überschrieben ist. Drei Worte aus einer Passage des Deutschlandliedes, die vollständig „Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand“ lautet und die vermutlich die wenigsten der im Reudnitzer Park auf Decken sitzenden jungen Leute jemals gesungen haben dürften. „Die Irritation ist gewollt“, sagte Habeck – sie ziele auf seine Partei und die Gesellschaft. „Wir dürfen die Deutungshoheit über dieses Land, darüber, wer wir sind, nicht den Rechten überlassen“, mahnt er schon seit einiger Zeit. Auch die Grünen dürften Begriffe wie Volk und Tradition nicht aufgeben, nur weil Rechte sie gerade völkisch interpretierten. Ein neuer Geist scheint die Grünen zu erfassen. Anstatt zu bevormunden, will man sich jetzt mehr den Menschen zuwenden, sie mitnehmen, ihre Wurzeln pflegen.

Habeck ist seit 2012 Umweltminister in Schleswig-Holstein, seit sechs Monaten neben Annalena Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen – und Hoffnungsträger einer Partei, die zwischen Veggie-Day und Flüchtlingskrise ihren Markenkern zuweilen vergessen hat. Auf seiner Sommertour machte er gestern in Leipzig Station, wandelte hier auf den Spuren der Friedlichen Revolution, sprach im Archiv Bürgerbewegung mit Zeitzeugen des Wendeherbstes 1989. Am frühen Abend dann das politisches Picknick im Lene-Voigt-Park. In einer „Mischung aus Entspanntheit und Lockerheit“ sprach er mit den Besuchern darüber, was Politik und das Glück von Menschen miteinander zu tun haben. Hartz IV habe sich überholt, und er nannte es „ein perverses System, wenn Menschen arm sind, weil sie arbeiten“. Die Verbindung der sozialen Fragen mit dem Eintreten für eine liberale Demokratie habe einst die Opposition in der DDR erfolgreich gemacht, so Habeck – dieses Potenzial habe sie auch heute. Es klang wie ein Auftrag an seine Partei.

Von Klaus Staeubert