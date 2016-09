Leipzig. Am kommenden Montag findet in Leipzig eine Elektromobilitäts-Rundfahrt statt. Dazu hat die Stadtratsfraktion der Grünen eingeladen. Dabei können Interessierte auch Elektroautos Probe fahren. Die Tour beginnt um 16 Uhr in der Mozartstraße, Ecke Simsonstraße.

Auf dem Programm stehen eine Fahrt in einem Elektrobus in die LVB-Zentrale und dort ein Gespräch zur Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs mit LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg. Im Anschluss gibt es eine Besichtigung einer Laternenladestation in der Mozartstraße und eine Erläuterung des LVV-Geschäftsführers Norbert Mencke zum Projekt „Laternenparken“.

Außerdem können Interessierte ein Elektroauto Probe fahren. Weiter geht es dann nach Grünau, wo eine private Stromspendebox besichtigt wird und der Betreiber für Fragen bereitsteht. Zum Schluss ist eine Gesprächsrunde mit der e-Autovermietung Strominator.de geplant.

Es wird um eine Anmeldung an gruenenfraktion@leipzig.de gebeten.

