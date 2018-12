Die eigene Stadt ist meist geprägt von Alltag: Arbeitsweg, Geschäfte und das Lieblingskino haben sich bewährt. Doch wie sehen eigentlich Touristen Leipzig? In die Rolle von Urlaubern können zwischen 14. Januar und 24. Februar 2019 alle Menschen schlüpfen, deren Postleitzahl mit einer Null beginnt. Sowohl Sachsen, als auch Altenburger oder Hallenser haben also die Möglichkeit, Übernachtungen im Doppelzimmer in teilnehmenden Hotels in der Region zu buchen. Die Übernachtung kostet zwischen 29 und 59 Euro.

Zehn Leipziger Hotels bieten „Urlaub in deiner Stadt“ an

In Leipzig beteiligen sich zehn Hotels an der Aktion der LVZ. Darunter auch das Seaside Park Hotel, das Mercure Hotel am Johannisplatz und die Felix Suiten im Lebendigen Haus Leipzig. Die heimischen Urlauber bekommen in allen Herbergen ein Begrüßungsgetränk und Frühstück. In vielen Unterkünften können sie außerdem Zusatzangebote buchen: Im Pentahotel gibt es Burger, im Hotel Fürstenhof ein Drei-Gänge-Menü mit Aperitif.

„Wir möchten die Leipziger ansprechen und mit ihnen im Gespräch bleiben“, erklärt Stefan Brückner, Director of Sales and Marketing des Hotels Fürstenhof. „Es ist schön, wenn Gäste von außerhalb echte Leipziger an der Bar kennenlernen“, fügt er hinzu. Sogar den Wellnessbereich dürfen Teilnehmer von „Urlaub in deiner Stadt“ mitnutzen. Bei einer ähnlichen Aktion hat das Leipziger Hotel in den Sommermonaten bereits Erfahrungen gesammelt. Mit „Zu Gast in deiner Stadt“ kämen vor allem Menschen ins Fürstenhof, die besondere Momente mit dem Hotel verbinden. Viele fragten, ob sie den Serpentinensaal sehen könnten, in dem sie einst geheiratet haben, erzählt Brückner. Ein ähnliches Publikum erwartet er bei der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“. „Wir wollen die Türen offen halten – und vielleicht kreieren wir ja neue besondere Momente“, sagt er.

LVZ-Aktion Urlaub in deiner Stadt - Nadja Bendig vom Hotel Fürstenhof freut sich auf die Leipziger Gäste. Quelle: André Kempner

"Ein Haus für die Stadt"

Weniger traditionell dürfte es in den Felix Suiten im Lebendigen Haus Leipzig zugehen: Urlauber können die neu eröffneten Appartements in der Hauptpost kennenlernen. „Wir wollten ein Haus für die Stadt schaffen“, erklärt Vivien Würker, Head of Marketing. „Die Aktion bietet den Leipzigern den optimalen Einblick.“ Und auch die Aussicht von Gastronomiebereich und Dachterrasse am Augustusplatz lohne sich, sagt sie. Gegen einen kleinen Aufpreis dürfen Gäste im Fitnessstudio trainieren.

Auch außerhalb ihrer Hotels können heimische Touristen Erlebnisangebote buchen: In Leipzig bekommen sie für den Kauf eines Tickets für die Stadtrundfahrt ein zweites dazu. In Altenburg kann nach dem gleichen Prinzip beim Eintritt ins Lindenau-Museum, in die Schlosskirche im Residenzschloss oder im Labyrinthehaus gespart werden.

Der Leipziger Augustusplatz mit Oper und Kroch-Hochhaus in der Blauen Stunde Quelle: Volkmar Heinz

Übernachtungen auch in anderen Regionen Sachsens

Wer einmal die nähere Umgebung kennenlernen möchte, kann bei „Urlaub in deiner Stadt“ auch Übernachtungen in Hotels in Dresden, Meißen, Chemnitz, der Sächsischen Schweiz und dem Altenburger Land buchen. Denn häufig sind eben die typischen Urlaubsorte an Ostsee oder Mittelmeer bestens bekannt, die Sehenswürdigkeiten im eigenen Bundesland jedoch fremd.

Insgesamt beteiligen sich knapp 50 Herbergen an der Aktion, die insgesamt 18.000 günstige Übernachtungen anbieten. Das Angebot ist also begrenzt.

Hotelübernachtung verschenken

Die Buchung der Angebote ist ab Mittwoch, 5. Dezember, 14 Uhr möglich. Telefonisch unter 0800 1022444 oder in allen Geschäftsstellen der LVZ in Leipzig und der Region, der Ticketgalerie Hainstraße sowie in der Tourismusinformation Altenburg sowie online unter www.urlaubindeinerstadt.de möglich. Eine Übersicht aller teilnehmenden Hotels

Alle angebotenen Übernachtungen können auch als Gutschein - zum Beispiel Weihnachten - an Familie oder Freunde verschenkt werden.