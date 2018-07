Leipzig

Konzerte auf der Festwiese in Leipzig bedeuten auch immer umfangsreiche Absperrungen an den angrenzenden Straßen und dem Waldstraßenviertel. So wird es auch wieder am kommenden Sonnabend werden, wenn Guns n‘ Roses auf der Bühne erwartet werden. Autofahrer und Anwohner müssen sich bereits von 10 Uhr an auf Behinderungen einrichten, teilte die Stadt mit.

Axl Rose zusammen mit AC/DC vor zwei Jahren in Leipzig

Zur Galerie 45.000 Fans fiebern dem großen Moment entgegen: AC/DC rockte am Mittwochabend in Leipzig.

Weil schon am Vormittag die ersten Besucher für das offiziell um 19.30 Uhr beginnende Konzert erwartet werden, gilt schon am Vormittag ein Sperrkreis. Er sieht die Sperrung des westlichen Waldstraßenviertels (begrenzt durch Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße) und des östlichen Waldstraßenviertels (begrenzt durch Waldstraße, Leibnizstraße und Jahnallee) für den gesamten Individualverkehr vor. Die Anwohner erhalten noch gesonderte Informationen. Die Waldstraße bleibt zunächst für den Durchgangsverkehr geöffnet.

Weitere Sperrungen um 12 Uhr

Von 12 Uhr an werden aus Sicherheitsgründen die Straße Am Sportforum zwischen Kreisverkehr und Jahnallee und der Radweg am Elsterbecken gesperrt. Im Zuge der Abreise wird von 22.30 Uhr an die Jahnallee zwischen Waldplatz und Bowmannstraße sowie Bowmannstraße zw. Jahnallee und Lützner Straße gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Im Umfeld des Sportforums stehen keine Parkmöglichkeiten für Autos zur Verfügung. Besucher des Konzertes sollten deshalb die ausgeschilderten Park-and-Ride-Plätze „Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Völkerschlachtdenkmal“ und „Lausen“ sowie die Parkhäuser der Innenstadt nutzen und dann mit Bus und Bahn anreisen.

Zusätzliche Straßenbahnen

Die Leipziger Verkehrsbetriebe werden mit zwei zusätzlichen Straßenbahnen die Verbindung vom Hauptbahnhof zum Sportforum verstärken und folgende Sonderlinien einsetzen: Linie 51 (Wahren zur Feuerbachstraße/Sportforum Ost) und Linie 56 (Messegelände zum Sportforum Süd).

Eine Übersicht über den Fahrplan sowie die zusätzlich eingesetzten Sonderlinien gibt es auf www.l.de/verkehrsbetriebe sowie am Servicetelefon (0341) 19449. Die Eintrittskarte berechtigt jeweils vier Stunden vor und nach dem Konzert zur kostenlosen Nutzung von Bussen und Straßenbahnen.

Von mro