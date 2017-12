Gutachten hält Leipziger Sozialprognose für Geflüchtete für rechtswidrig

Leipzig. Flüchtlinge brauchten bisher in Leipzig eine positive Sozialprognose, um in eine eigene Wohnung zu ziehen. Das Antidiskriminierungsbüro Sachsen hält die Praxis der Erhebung für rechtswidrig. Gemeinsam mit dem „Initiativkreis: Menschen.Würdig“ hatte das Büro dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben und am Donnerstag veröffentlicht.

Bisher war es üblich, dass Bewohner aus Gemeinschaftsunterkünften durch soziale Betreuer vor Ort per Fragebogen einer „Wohnfähigkeitsprüfung“ unterzogen wurden, die dem Sozialamt vorgelegt werden musste. Dabei wurden Deutschkenntnisse ebenso bewertet wie die Bereitschaft zur Kooperation und Kommunikation bei Problemsituationen. Auch Themen wie Mülltrennung oder persönliche Problemlagen spielten eine Rolle, teilte das mit dem Gutachten beauftragte Büro für Recht und Wissenschaft (Berlin) mit.

Die Erhebung der Sozialprognose verletze Grundrechte, weil sie Menschen wegen ihrer Sprache diskriminiere. Außerdem liege ein Verstoß gegen die verfassungsmäßig zugesicherten Gleichheitsrechte vor, weil die Sozialprognose nur Menschen bestimmter Staatsangehörigkeiten treffe, niemals aber Deutsche oder EU-Mitglieder.

Diskriminierende Fragen

Das Verfahren des Sozialdezernats sei sogar mittelbar rassistisch diskriminierend, weil die Fragen suggerierten, dass die betroffene Gruppe besonders häufig soziale Probleme habe. Auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung werde verletzt.

Das Sozialdezernat unter der Leitung von Thomas Fabian (SPD) hat sich bereits mit dem Papier auseinandergesetzt und kippt seine bisherige Praxis. Das bestätigte Stadtsprecher Matthias Hasberg gegenüber LVZ.de. Das Antidiskriminierungsbüro begrüßte die Entscheidung: Leipzig gehe mit gutem Beispiel voran. Nun hoffe man, dass andere Kommunen folgen. Alternativen zur Sozialprognose empfiehlt das Gutachten auch: Die Stadt erreiche ihre Ziele besser, wenn Geflüchtete bei ihrem Weg in selbstständiges Wohnen persönlich unterstützt werden.

Von Evelyn ter Vehn