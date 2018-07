Leipzig

In ihrer Bachelorarbeit an der HTWK Leipzig hat sich Aruscha Kramm mit dem Thema Barrierefreiheit in mobilen Applikationen (Apps) auseinandergesetzt. Dabei hat sie ein System entwickelt, das die Steuerung von Apps mittels Sprache möglich macht, so die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). Für diese Entwicklung wurde die Studentin nun dem diesjährigen ARD/ZDF-Förderpreis „Frauen + Medien“ ausgezeichnet.

„Mit der Entwicklung einer Sprachsteuerung im Stil von Siri und Co war es Ziel der Arbeit, für die Apps des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) eine Bedienhilfe zu schaffen, die vor allem blinden Nutzerinnen und Nutzern das Navigieren erleichtern soll“, erklärt die Absolventin ihre Idee. Damit könne die zeitaufwendige Bedienung mittels Vorlesefunktion vermieden werden.

Preisträgerin Aruscha Kramm. Foto: privat. Quelle: Foto: privat.

Das entwickelte Produkt soll aber nicht nur für eine App funktionieren, sondern mit kleinen Änderungen auch in verschiedene Apps integriert werden. Für diesen Programmansatz wurde Aruscha Kramm aus zehn Nominierten als eine von drei Preisträgerinnen ausgewählt. Die Preisverleihung findet am 31. August auf der Internationalen Funkausstellung Berlin (IFA) statt. Dann wird verkündet, welche Nominierte welchen Platz erhält. Die drei Auszeichnungen haben Preisgelder im Gesamtwert von 10.000 Euro.

dei