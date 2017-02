Leipzig. Noch 299 Tage bis Weihnachten, doch schon gibt es das erst Skandälchen: Hacker haben versucht, die Abstimmung für die Leipziger Weihnachtsmarkttasse zu manipulieren. Das Marktamt musste das Online-Voting vorzeitig beenden, hieß es auf Anfrage von LVZ.de

Bis zum Montagmorgen sah noch alles ganz normal aus. Mehr als 8000 Stimmen hatten die Weihnachtsmarkt-Fans seit dem 17. Februar abgegeben, um zwischen zwei Form-Typen in drei verschiedenen Farbstellungen zu entscheiden. Am Dienstag sollte die Abstimmung offiziell enden. Aber rund 24 Stunden zuvor schnellten die Zahlen in die Höhe. Die IT-Experten rieben sich die Augen, stellten aber schnell fest, dass hier ganz und gar keine Weihnachtsmagie am Werke war.

„Es war schnell nachvollziehbar, dass einer oder mehrere Personen einen Bot dazwischen gehängt hatte, um seinen Favoriten mit überproportional viel Stimmen zu versorgen“, so das Marktamt auf Nachfrage. Die Behörde reagierte pragmatisch, beendet das Voting, ließ aber alle abgegebenen Stimmen bis zu dem Zeitpunkt vor der Manipulation gelten.

Drei Favoriten für das Glühwein- und Punschvergnügen 2017 hatten sich sowieso schon herauskristallisiert. Der geschwungene Becher „Form 2000“ in Parisblau und Chamonix sowie Mattbraun und Mint und eine leicht bauchige Punschtasse in Mattbraun und Mint lagen vorn. Vom Siegermodell soll es 80.000 Exemplare geben, plus Kindertassen.

Himmlisches Händchen

Ein himmlisches Händchen sollte nun walten und die endgültige Entscheidung per Zufall herbeiführen: Bilder der Favoriten fanden - auf kleinste Weise gefaltet - Platz in sternengelben Überraschungseiern. Kurz das Glücksglas geschüttelt und gerührt, dann stand der Sieger fest.

Und der Oscar geht an… den formschönen Punschbecher 5400, außen kaminholz-braun und innen von mintiger Frische, zur kommenden Weihnachtszeit verschönert mit winterlichem Leipzig-Motiv. Das alles mit Videobeweis, denn Pannen wie im fernen Hollywood verbieten sich im heimatlichen Marktamt von selbst.

Ende gut, alles gut? Für Weihnachtsmarkt-Fans ist die Welt damit erstmal in Ordnung. Wie der fiese Bot-Angriff geahndet wird, ob es ein juristisches Nachspiel gibt, darüber hat das Marktamt noch nicht abschließend entschieden. Für die Hacker bleibt es also spannend. Es sind ja auch noch 299 Tage bis Weihnachten.

Von Evelyn ter Vehn