Leipzig

Der Chaos Computer Club (CCC) wird seinen Hackerkongress auch in diesem Jahr in Leipzig veranstalten. Die Entscheidung für den 35. Chaos Communication Congress (35c3) in Leipzig sei nach längeren Verhandlungen gefallen, sagte ein CCC-Sprecher. Das Treffen soll vom 27. bis zum 30. Dezember laufen.

2017 war der Hackerkongress erstmals in Leipzig organisiert worden. Zuvor war Hamburg Veranstaltungsort. Dort war man aber an Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Ob Leipzig dauerhaft Standort für den Chaos Communication Congress werde, sei noch nicht absehbar. Ein Knackpunkt seien die Hotelpreise in der Stadt, die heftig angezogen hätten. Es seien Preissteigerungen um bis zu 500 Prozent beobachtet worden, sagte der Sprecher. Der Kongress solle aber eine breite Masse von Menschen ansprechen, extrem hohe Messepreise seien da nicht hilfreich.

Von LVZ