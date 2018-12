Leipzig

Leipzig boomt. Dafür wird bauen und wohnen in der Messestadt immer teurer. Großereignisse, wie Leipzig Marathon, Museumsnacht, Wave-Gotik-Treffen, LVZ-Fahrradfest, Courage-Konzert, die Auftritte von Metallica und Helene Fischer, Bachfest und das Festival Matapoloz ziehen tausende Besucher an.

Das Bildermuseum widmet dem verstorbenen Leipziger Maler Arno Rink eine große Retrospektive und der Leipziger Flughafen meldet ein Rekord-Frachtaufkommen. Nach langen Jahren endet der Wasserwerke-Prozess in London, bei Halberg Guss und Karstadt kämpft die Belegschaft um ihre Arbeitsplätze. Tödliche Unfälle von Radfahrern durch Kollisionen mit LKW nehmen zu und die vermisste Leipziger Studentin Sophia L. wird tot in Spanien gefunden.

Über diese Themen sprach Leipzig im 2. Quartal 2018:

April 2018

1.4.: Eine neue Nachtlinie der LVB verkehrt. Die Straßenbahn N17 fährt jede Nacht von 1 bis 5 Uhr zwischen dem Osten und dem Westen der Stadt.

5.4.: Zum zweiten Mal in Folge gehören die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Das ist das Ergebnis der Studie „ Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2018“

6.4.: Wohnbaugrundstücke haben sich 2017 in Leipzig weiter verteuert. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht der Stadt hervor. Danach lag der durchschnittliche Preis für ein Einfamilienhausgrundstück mit 750 Quadratmetern bei 12.8000 Euro.

6.4.: Im Gewerbepark Berliner Brücke beginnt der Bau einer 6000 Quadratmeter großen Halle, die eine mechanisierte Zustellbasis des Logistikriesen DHL aufnehmen wird. Von dort aus will DHL in Zukunft die Paketauslieferung für das gesamte ­Stadtgebiet und Gemeinden in der Umgebung abwickeln.

6.4.: Die „Rocklegenden“ Karat, City, Dieter „Maschine“ Birr und Matthias Reim spielen in der Arena.

7.4.: Drei Spiele vor Saisonende machen die LVB-Handballer von Trainer Enrico Henoch ihren Drittliga-Wiederaufstieg mit einem Sieg gegen HSG Freiberg perfekt.

10.4.: Wegen eines Warnstreiks an vier westdeutschen Flughäfen fallen an den Flughäfen in Leipzig und Dresden 36 Flüge aus.

10.4.: Die Wasserwerke gewinnen den Mega-Prozess in London gegen die UBS-Bank endgültig. Für einen Schaden von rund 500 Millionen Euro, der bei dubiosen Finanzwetten in den Jahren 2006 und 2007 entstanden war, muss allein die Schweizer Großbank aufkommen.

11.4.: Das Konfuzius-Institut Leipzig feiert zehnjähriges Bestehen.

12.4.: Trotz steigender Einwohnerzahlen und mehr Autos auf den Straßen: In Leipzig passieren immer weniger Verkehrsunfälle. Nach dem Verkehrsbericht der Polizeidirektion kam es im Jahr 2017 zu insgesamt 13.409 Unfällen, 349 weniger als im Jahr zuvor. Es ist der niedrigste Stand seit mindestens zehn Jahren.

12.4.: RB Leipzig scheidet nach einer 2:5-Niederlage gegen Olympique Marseille in der Europa League aus.

13.4.: Die Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ feiert ihr 175-jähriges Bestehen.

13.4.: Warnstreik: Bei Stadtreinigung, Kindereinrichtungen und Verkehrsbetrieben wird die Arbeit niedergelegt.

13.4.: Die österreichische Band Wanda spielt im ausverkauften Haus Auensee.

14.4.: Zum ersten Indoor-Karli-Beben kommen Tausende Besucher.

14.4.: Die Leipziger Uni-Riesen haben sich am letzten Spieltag der 2. Basketball-Regionalliga den Klassenerhalt gesichert – ein Jahr nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga ProB.

15.4.: Die Leipziger A-Jugend-Ringer holen bei den deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

16.4.: Auf dem Flughafen startet die Linie Leipzig– Moskau des Billigfliegers Pobeda.

16.4.: Nach einem Streik müssen auf den Wertstoffhöfen rund 400 Kubikmeter illegal abgelagerter Müll beseitigt werden.

16.4.: Der Europäische Biber wird zum Auwaldtier des Jahres ernannt. Nach einem Jahrhundert ist das Tier wieder in Leipzig beheimatet.

17.4.: Der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff („ Knight Rider, „Looking for Freedom“) gastiert in der Arena.

18.4.: Das Museum der bildenden Künste in Leipzig würdigt den Maler Arno Rink (1940–2017) mit der Retrospektive „Ich male!“.

18.4.: Der Stadtrat entscheidet: Erich Zeigner kommt in die OBM-Galerie. Das Stadtgeschichtliche Museum soll ein wissen­schaftliches Konzept erarbeiten.

18.4.: Im Zulieferstreit zwischen VW und der Prevent-Gruppe ist auch das Leipziger Werk Halberg-Guss betroffen. Die Belieferung an VW stockt, die Mitarbeiter protestieren.

18.4.: Der Stadtrat beschließt mit großer Mehrheit, dass Leipzig ab dem 1. Januar 2019 keine Straßenausbaubeiträge mehr erhebt.

18.4.: Bei der Nasa-Rover-Challenge in der US-amerikanischen Stadt Huntsville holt das „Team Germany“ des Leipziger Institutes für Raumfahrtbildung den zweiten Platz.

18.4.: Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan spielt vor 7000 Zuschauern in der Arena.

20.4.: Die Lesebühne „Schkeuditzer Kreuz“ feiert zehnjähriges Bestehen.

20.4.: Leipzig wird Sitz der Superbehörde für Autobahnen. Rund 1300 Jobs soll es im neuen Fernstraßen-Bundesamt geben, 400 davon in Leipzig.

20.4.: Der Flughafen Leipzig/Halle verzeichnet ein Rekord-Frachtaufkommen. Im ersten Quartal 2018 registrierte der Airport etwa 298.532 Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Plus von 12,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

22.4.: Teilnehmerrekord beim Leipzig Marathon: 9679 Läufer, Skater, Walker und Handbiker aus 75 Ländern waren bei der 42. Auflage dabei. Sieger über die 42 Kilometer sind Juliane Meyer und Gabriel Svajda.

22.4.: Die Stadt Leipzig und die Israelitische Religionsgemeinschaft feiern den 70. Jahrestag der Gründung Israels.

22.4.: Die DHfK-Ruderin Annekatrin Thiele feiert im Einer ihren fünften Titel bei Deutschen Meisterschaften.

23.4.: Der Leipziger Verlag Spector Books erhält den ersten Sächsischen Verlagspreis, der mit 10.000 Euro dotiert ist.

24.4.: Beginn der Sanierungsarbeiten am und im Alten Rathaus. Bis 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

24.4.: Der Regionalligist Chemie Leipzig verlängert die auslaufenden Verträge mit Cheftrainer Dietmar Demuth und Assistent Christian Sobottka.

25.4.: Die Sängerin Mireille Mathieu gibt ein Gastspiel im Gewandhaus.

27.4.: Finanzbürgermeister Torsten Bonew verhängt, wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren, eine Haushaltssperre.

29.4.: Mehr als 6300 Teilnehmer radeln beim 14. LVZ-Fahrradfest auf fünf Strecken mit.

30.4.: Eine 16 Jahre alte Radfahrerin stirbt, als sie am Martin-Luther-Ring/Ecke Schillerstraße von einem Lkw überrollt wird.

30.4.: Die US-amerikanische Metal-Band Metallica spielt in der ausverkauften Arena vor mehr als 12.000 Fans.

30.4.: Neubeginn auf dem Dach der Moritzbastei: 3000 Zuschauer kommen zum Courage-Konzert.

Mai 2018

1.5.: Zum Saisonauftakt der Galopprennbahn Scheibenholz kommen rund 20.000 Besucher.

2.5.: Es ist offiziell: Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) kandidiert für das Amt des Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverband.

3.5.: Die Leipziger Verbundnetz Gas AG ( VNG) steigt wieder in das Geschäft mit Erdgastankstellen ein. Eine neue Tochterfirma soll die umfassende Versorgung sicherstellen.

3.5.: Der Froschbrunnen vor dem Grassimuseum ist zurück: Die von dem Leipziger Bildhauer Markus Gläser geschaffene Figurengruppe ist eine Nachbildung einer Bronzeplastik, die im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde.

4.5.: Rechtsradikaler Vorfall bei Lok Leipzig: Der Co-Trainer des B 1-Nachwuchsteams hatte seine Spieler für ein Foto mit Hitlergruß posieren lassen. Zwei Trainer werden entlassen, der Verein stellt Strafanzeige.

4.5.: Investoren stellen Umbaupläne vor: Das legendäre Hotel Astoria wird komplett saniert und soll Ende 2020 wieder eröffnet werden.

4.5.: Das 19. Internationale A-capella-Festival beginnt.

5.5.: Drei Glocken des insgesamt fünfstimmigen Geläuts der Propsteikirche werden von Bischof Heinrich Timmerevers geweiht.

5.5.: 10. gemeinsame Museumsnacht von Leipzig und Halle

Zur Galerie Tausende kleine und große Museumsgänger waren am 5. Mai zu einem nächtlichen Streifzug durch Museen in Leipzig und Halle unterwegs. Es gab einzigartige Einblicke und besondere Aktionen. Sehen Sie hier Fotos der Museumsnacht 2018.

5.5.: Honky-Tonk-Festival steigt in 28 ­Kneipen.

6.5.: 25 Jahre nach der Gründung des Transplantationszentrums am Leipziger Universitätsklinikum erfolgt dort die 1000. Lebertransplantation.

7.5.: Baustart und Vollsperrung: Die Plagwitzer Brücke wird abgetragen und durch einen Neubau ersetzt.

8.5.: Aufatmen bei den Siemens-Mitarbeitern: Die geplante Schließung der Werke in Sachsen ist vorerst vom Tisch. Stattdessen wird ein Käufer für das Werk in Plagwitz gesucht.

8.5.: Spreadshirt wächst weiter: Der Umsatz des Leipziger Unternehmens, das T-Shirts bedruckt, knackt die 100 Millionen Euro Marke.

9.5.: Die Richard-Wagner-Festtage beginnen. Unter anderem wird in der Oper ein kompletter „Ring“-Zyklus aufgeführt.

9.5.: Mit einer Menschenkette um das Karstadt-Gebäude demonstrieren Belegschaft und Unterstützer für den Erhalt der Filiale in der Innenstadt.

12.5.: Naby Keita bestreitet sein letztes Pflichtspiel für RB-Leipzig. Der Mittelfeld-Spieler wechselt zum FC Liverpool.

13.5.: Abschiedsspiel von Dominik Kaiser bei RB Leipzig

15.5.: Sorge um Kinderbetreuung: Die Sozialwerk Leipzig gGmbH hat allen Angestellten gekündigt. Betroffen sind mehrere Einrichtungen, die der Träger betreibt.

16.5.: Überraschende Trennung: RB Leipzig und Trainer Ralph Hasenhüttl lösen Vertrag auf.

17.5.: Baustart für den „Lipsia-Turm“: In Grünau entsteht das erste Wohnhochhaus seit der Wende.

17.5.: Südamerika in Leipzig: der Zoo eröffnet eine neue Themenwelt auf 1,6 Hektar Fläche.

18.5.: Das Wave-Gotik-Treffen lockt über Pfingsten 20.000 Fans der schwarzen Szene nach Leipzig.

Zur Galerie Für viele Besucher und Schaulustige ist das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park eines der Highlights beim jährlichen Wave-Gotik-Treffen.

18.5.: Die Leipziger Bierbörse feiert 20. Geburtstag und lockt Tausende Genießer an.

21.5.: Mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf gewinnt Chemie Leipzig den Sachsen-Pokal.

23.5.: BMW will 300 Millionen Euro ins Leipziger Werk investieren. Damit wird die Kapazität um 50 Prozent erweitert.

24.5.: Großauftrag für den Straßenbahnhersteller Heiterblick: Das Unternehmen liefert 24 Straßenbahnen nach Dortmund.

29.5.: Zum 140. Geburtstag stellt der Zoo sein neues Maskottchen Tammi vor.

30.5.: Mit einem Gedenkgottesdienst erinnert die Uni an die Sprengung der Kirche St. Pauli vor 50 Jahren.

30.5.: Der Stadtrat beschließt den integrierten Stadtentwicklungsplan „ Leipzig 2030“.

Juni 2018

1.6.: Ein Hochwasser schwemmt tonnenweise Treibgut an – das Verteilerbauwerk in Knauthain besteht Belastungsprobe.

1.6.: Nach einem Unfall mit einem Lkw in der Rosa-Luxemburg-Straße stirbt ein 53-Jahre alter Radfahrer – der vierte Todesfall eines Radfahrers seit Ende März

1.6.: Der Leipziger Musikwissenschaftler Michael Maul ist offiziell neuer Intendant des Leipziger Bachfestes, das am 8. Juni beginnt.

1.6.: Das Neue Rathaus hat jetzt ein repräsentatives Entree: Im Beisein von Gästen aus aller Welt wird der neu gestaltete Rathausvorplatz freigegeben.

1.6.: Die Leipziger Innenstadt verwandelt sich beim Stadtfest bis 3. Juni in Mitteldeutschlands größte Open-Air-Partybühne.

2.6.: Jan Benzien verabschiedet sich mit Team-EM-Titel von der internationalen Kanu-Bühne.

3.6.: Moderenntag auf der Galopprennbahn Scheibenholz

3.6.: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und die sächsischen Industrie- und Handelskammern küren die besten Nachwuchskräfte der sächsischen Gastronomie: Auf den ersten Plätzen landen nur Leipziger Azubis.

3.6.: Die DHfK-Handball-Männer verlieren die letzte Partie in Mannheim und beenden die Saison auf Tabellenplatz acht.

3.6.: Sportbuzzer-Mini-WM in der Red-Bull-Arena: 32 F-Mannschaften treten gegeneinander im WM-Modus an. Sieger wird die SG Olympia Leipzig als Island.

4.6.: Wegen Bauarbeiten wird die Karl-Liebknecht-Straße sechs Wochen lang vom Straßenbahnverkehr abgeklemmt.

6.6.: Rekord beim Firmenlauf: Knapp 18.000 Läufer von 900 Unternehmen gehen auf die Fünf-Kilometer-Strecke.

7.6.: Das Aus scheint besiegelt zu sein: Die Halberg-Guss will den Leipziger Eisengießerei-Standort voraussichtlich bis Ende 2019 schließen. 660 Jobs drohen damit wegzufallen. Die Mitarbeiter reagieren mit einem Warnstreik.

8.6.: Mit einem Konzert in der Thomaskirche wird das Bachfest eröffnet.

9.6.: Tausende Besucher feiern den 140. Geburtstag des Leipziger Zoos.

Zur Galerie Der Zoo Leipzig feiert vom 8. bis 10. Juni 2018 seinen 140. Geburtstag. Sehen Sie hier Impressionen vom Samstag.

12.6.: 27. Abc-Schützen-Tag „Sicherer Schulweg“ – eine Gemeinschaftsaktion von Verkehrswacht, Stadt, Polizei und LVZ – auf dem Augustusplatz

13.6.: Die Gründungsvereinbarung für das Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung wird unterzeichnet. Damit startet am Helmholtz-Institut Forschung zu neuen Therapien gegen die Zivilisationskrankheiten. Das Land Sachsen steuert eine Anschubfinanzierung von 10,4 Millionen Euro bei.

13.6.: Leipziger Musikerbe-Stätten erhalten das europäische Kulturerbe-Siegel.

13.6.: Andy Müller wird neuer sportlicher Leiter bei Chemie. Weniger als ein Jahr, nachdem der zweimalige Aufstiegskapitän seine Spieler-Karriere bei den Chemikern beendet hat, kehrt der 37-Jährige Ex-Profi nach Leutzsch zurück.

14.6.: Nach einer Urabstimmung beginnt bei Halberg-Guss ein Streik, der sechs Wochen dauern wird.

14.6.: Die 25. Auflage der Lipsiade startet. In mehr als 31 Sportarten messen sich circa 5000 Teilnehmer bei den Kinder- und Jugendspielen.

14.6.: Justiz entlastet Peter Degner von Betrugsvorwurf, die Ermittlung gegen Erfinder der Classic Open wird eingestellt. Für Degner kommt die Rehabilitation jedoch zu spät. Nach 23 Jahren gibt es dieClassic Open nicht mehr. Stattdessen finden vom vom 3. bis 12. August die „Leipziger Markt Musik“ der Messe-Tochter Fairnet statt.

15.6.: Der Bund Deutscher Braumeister und Malzmeister feiert in Leipzig sein 125-jähriges-Bestehen. Der Berufsverband mit heute rund 3000 Mitgliedern wurde 1893 in der Messestadt gegründet.

16.6.: In der Oper feiert „Lulu“ von Alban Berg Premiere.

18.6.: 13 Jahre Haft für den Brandstifter von Meusdorf. Im Prozess hatte der Angeklagte zugegeben, im Oktober 2017 seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Meusdorf mit Benzin angezündet zu haben, um Geld bei der Hausratversicherung abzukassieren. Vier Hausbewohner wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Die Verteidigung legt Revision ein.

19.6.: Die Handwerkskammer zu Leipzig feiert 150-jähriges Gründungsjubiläum.

19.6.: Leipzigs größter Arbeitgeber bleibt in der Gewinnzone: Das Uniklinikum hat 2017 einen Überschuss von 1,5 Millionen Euro erwirtschaftet, bei der Zahl der Behandlungen und der Mitarbeiter gab es Zuwachs.

20.6.: Der Leipziger Verein „Wolfsträne“ erhält den Sonderpreis im 14. startsocial-Wettbewerb. Bundeskanzlerin Angela Merkel übergibt die Ehrung im Bundeskanzleramt.

21.6.: Leipziger Studenten gewinnen erstmals den Titel als Weltmeister im Roboterfußball. Beim RoboCup 2018 im kanadischen Montreal siegt das Nao-Team der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK).

21.6.: Der internationale Deutschlehrerverband (IDV) verlegt seinen Stammsitz nach Leipzig. Der Verein mit rund 250.000 Mitgliedern zieht nach Gohlis.

21.6.: 22 neue Stolpersteine werden zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt.

21.6.: IHK verleiht Ausbildungspreis Edward: Zehn Betriebe des Kammerbezirks werden ausgezeichnet.

21.6.: Die Leipziger Messe meldet: Im Geschäftsjahr 2017 wurde die eigene Umsatzplanung übertroffen.

21.6.: Auszeichnung für den Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionären Anthropologie: Svante Pääbo erhält den mit 750.000 Euro dotierten Körber-Preis.

22.6.: Lange Nacht der Wissenschaften

22.6.: Das Festival Matapaloz der Deutschrockband Die Böhsen Onkelz findet bis 23. Juni 2018 mit 80.000 Teilnehmern statt.

22.6.: Bis 24. Juni 2018 findet in Liebertwolkwitz das Heimatfest statt, gleichzeitig feiert der Heimatverein 25. Geburtstag.

22.6.: RB Leipzig gibt bekannt, dass Julian Nagelsmann ab 2019 neuer Trainer wird.

23.6.: 27. Tag des Gartens mit Siegerehrung des kommunalen Wettbewerbs „Naturnaher Kleingarten“

23.6.: Tourauftakt: Helene Fischer spielt an zwei Tagen in der Red-Bull-Arena vor 80.000 Fans.

Zur Galerie Zum Auftakt ihrer wiederaufgenommenen Stadion-Tournee spielte Helene Fischer am Samstag in der Leipziger Red-Bull-Arena vor mehreren zehntausend Fans. Am Sonntag tritt sie nochmals auf die Bühne. (Bilder: Dirk Knofe)

23.6.: Funkenburgfest im Waldstraßenviertel

23.6.: Das Wohngebiet Messemagistrale feiert 50. Geburtstag.

23.6.: Der neue Spielplatz in Großzschocher eröffnet. Das 1800 Quadratmeter große Areal an der Ecke Gerhard-Ellrodt-Straße/Seumestraße kostete 245.000 Euro.

23.6.: Die Autorin, Literaturvermittlerin und Kulturpolitikerin Regine Möbius wird 75.

23.6.: An zwei Tagen steigt das LVZ-Kinderfestival auf dem Augustusplatz.

23.6.: Kristjan Järvi dirigiert zum letzten Mal das MDR-Sinfonieorchester.

24.6.: Die Ökofete im Clara-Zetkin-Park bildet den Abschluss der Umwelttage.

25.6.: Das Viktoriahaus im Botanischen Garten wird nach drei Jahren Sanierung wieder eröffnet.

25.6.: Vor 50 Jahren wurden das Institut für Verlagswesen und Buchhandel an der Uni Leipzig gegründet.

25.6.: RB holt für 15 Millionen Euro das brasilianisches Sturmtalent Matheus Cunha.

26.6.: Der österreichische Radiojournalist Alfred Koch erhält den Axel-Eggebrecht-Preis der Leipziger Medienstiftung.

26.6.: Richtfest für das Zweiradcenter Stadler auf der Alten Messe. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2019 geplant.

26.6.: Umfrage: Fast 80 Prozent der Leipziger wollen das Einheitsdenkmal. Die Stiftung Friedliche Revolution arbeitet an einem Vorschlag, wie die Bürger beteiligt werden.

27.6.: Der Stadtrat beschließt ein Sofortprogramm für zusätzliche Schulen. 155 Millionen werden dafür zusätzlich ausgegeben.

27.6.: Eröffnung des Weinfestes auf dem Markt. Bis zum 1. Juli bieten zwei Dutzend Stände Weine und Sekt an.

27.6.: Die Wohnungsgenossenschaften Kontakt, Lipsia und Unitas stellen Top-Bilanzen vor und wollen noch mehr bauen.

28.6.: Warnstreik der nichtärztlichen Beschäftigten am Klinikum St. Georg. 400 Pflegekräfte legen für mehr Lohn einen Tag lang die Arbeit nieder. Es ist der erste Streik dieses Ausmaßes seit mehr als 25 Jahren.

28.6.: Die Verbundnetz Gas ( VNG) gibt Öl- und Gasförderung in Norwegen an Finanzinvestoren ab. Für den Rückzug sollen bis zu 430 Millionen Euro geflossen sein.

28.6.: Durch den Sieg im Wasserwerke-Prozess erzielt der Stadtkonzern LVV einen Rekordgewinn von 114 Millionen Euro.

29.6.: Einweihung der Gedenkstele für jüdischen Sportclub Bar Kochba in der Elsterstraße.

29.6.: Im Fall der vermissten Tramperin Sophia L. besteht kein Zweifel mehr: Die seit gut zwei Wochen Vermisste ist tot. Eine in Nordspanien gefundene Frauenleiche wird anhand von DNA-Proben eindeutig als die 28 Jahre alte Studentin aus Leipzig identifiziert. Als dringend tatverdächtig gilt der Lkw­Fahrer, der die junge Frau mitgenommen hatte.

29.6.: Klassik airleben im Rosental. Vor 70.000 Zuschauern spielt das Gewandhausorchester an zwei Tagen unter Kapellmeister Andris Nelson Werke von George Gershwin und John Williams.

29.6.: Im Streit um die Zukunft des Karstadt-­Warenhauses in der Petersstraße treffen sich Vertreter des Konzerns und des Immobilieneigentümers Even Capital zu einem Krisengipfel bei Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD).

29.6.: Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat 2017 zum siebten Mal in Folge Gewinn erwirtschaftet. Das operative Ergebnis lag bei 9,1 Millionen Euro. Bis 2021 will das Unternehmen 200 Millionen Euro in den Bau von über 1000 Wohnungen investieren.

29.6.: Weniger Erwerbslose, mehr freie Stellen: Mit einer Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent hält der positive Trend auf dem Leipziger Arbeitsmarkt an.

29.6.: DHfK-Wasserspringer Stephan Feck verzichtet auf die Teilnahme an der EM in Glasgow. Der sechsfache EM-Medaillengewinner leidet an einer hartnäckigen Rückenverletzung.

29.6.: Eigentümerwechsel beim Schleifmaschinenhersteller Schaudt Mikrosa Leipzig. Neuer Eigentümer ist ein Investoren-Pool der Schweizer BZ Bank. Bisheriger Eigentümer war die Körber-Gruppe.

