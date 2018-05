Leipzig

Wegen des 9. Leipziger Frauenlaufs am Sonntag werden im Bereich des Clara-Zetkin-Parks Halteverbote bestehen. Die Anton-Bruckner-Allee wird bereits am Samstagabend gesperrt. Ab Sonntagfrüh gilt das Halteverbot auch in der Ferdinand-Lassalle-Straße, wie das Ordnungsamt informierte. Zum Frauenlauf werden 2000 Läuferinnen erwartet.

ThTh