Leipzig. Das Leipziger WGT ist immer auch eine Who ist Who der internationalen Szene-Bands. Die Schwarzgewandeten hatten am Samstag musikalisch die Qual der Wahl. Hamferð von den Faröer-Inseln, Sylvaine aus Norwegen und The Breath of Life aus Belgien versammelten ihre Anhänger um sich.

Die sechsköpfige Band Hamferð aus der Faröer-Hauptstadt Tórshavn steht für Doom Metal mit faröischen Texten. Im Schauspiel Leipzig fanden die Gruppe einen Auftrittsort, der sie beeindruckte. "Looks pretty amazing" - "Sieht richtig toll aus" - schrieben die Gruppe auf ihrer Facebook-Seite. Atmosphärisch dicht zeigte sich die multiinstrumental begabte Sängerin Sylvaine aus Norwegen bei ihrem Auftritt im Alten Landratsamt. Aus unserem Nachbarland Belgien kam die Band "The Breath of Life" zum WGT. Der Felsenkeller wurde zur Bühne für ihre Darkwave-Music.

