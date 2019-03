Leipzig

Der frühere Leipziger SPD-Vorsitzende Hassan Soilihi Mzé wird bis zum Ende der Wahlperiode als Fraktionsloser dem Stadtrat angehören. Das sagte der 36-Jährige jetzt gegenüber der LVZ. Er war erst in der vergangenen Wo­che in den Stadtrat aufgerückt – und zwar für Nicole Wohlfarth-Bärwald ( SPD), die ihr Mandat niedergelegt hatte.

Bis Juni 2018 war Soilihi Mzé SPD-Vorsitzender in Leipzig. Er legte nach inhaltlichen und persönlichen Querelen zunächst sein Amt nieder und trat dann auch aus der Partei aus. Trotzdem bestand in der SPD Interesse, ihn in die Fraktion einzubinden (die LVZ berichtete). Sie besteht jetzt nur noch aus elf Mitgliedern, ist innerhalb von fünf Jahren um drei Personen geschrumpft.

Der Sache verpflichtet

Soilihi Mzé ist ein Unterstützer des Leipziger Modells, das auf parteiübergreifender Sacharbeit beruht. „Das gibt uns Einzelstadträten die Möglichkeit, nicht nur Zuschauer zu sein“, sagte er. Sein Mandat werde er in den kommenden Monaten daher verantwortungsvoll wahrnehmen.

Der neue Stadtrat wird am 26. Mai gewählt. Bis zu dessen Konstituierung ist die jetzige Ratsversammlung noch im Amt. Seine politische Zukunft ließ Soilihi Mzé offen. Er sagte nur so viel: „In der Politik ist es wie in der Formel 1: Spurwechsel ist einmal zulässig.“

Von Klaus Staeubert