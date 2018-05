„Leinen los“ heißt es wieder, wenn am Freitag (11. Mai) das Wasserfest am „Bagger“ in Leipzig-Thekla startet. LVZ sprach mit Falk Dossin, dem Vorsitzenden des ausrichtenden Bürgervereins Nordost, über die dreitägige Party, die mehr sein will als Spiel, Spaß und Unterhaltung am und auf dem See.