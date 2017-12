Heiligabend: Imbiss in Reudnitz verteilt kostenlose Döner an Bedürftige

Leipzig. Aktionen in der Advents- und Weihnachtszeit gibt es viele. Dieses Angebot aus Leipzig sticht heraus. Der Globus Döner in der Oststraße 56 im Stadtteil Reudnitz lädt zu Heiligabend bedürftige Menschen in seinen Imbiss ein und verteilt zwischen 18 und 20 Uhr kostenlose Brottaschen gefüllt mit Fleisch und Gemüse. „Wir sind seit vielen Jahren am Markt und möchten der Gesellschaft gern etwas zurückgeben“, sagt Geschäftsführer Keywan Ebrahimi gegenüber LVZ.de.

Auf Facebook wirbt der Imbiss bereits seit Sonnabendmittag für die Aktion. Die Resonanz der Nutzer ist durchweg positiv. Knapp 400 Mal wurde der Post bis zum Abend geteilt. „Einfach nur Wow“ oder „Klasse Aktion! Respekt!“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Ebrahimi ist auf lange Schlangen eingestellt. „Wir richten uns auf bis zu 1000 Personen ein“, sagt der Geschäftsmann. Und noch etwas merkt er an: „Auch wenn Weihnachten nicht unser Feiertag ist, möchten wir andere Menschen trotzdem ermutigen, im nächsten Jahr auch zu helfen.“ Es gebe schließlich genug Menschen die darauf angewiesen seien.

mro