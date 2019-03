Leipzig

Ende März ist Schluss mit der Möbelzentrale der Heilsarmee in Paunsdorf – und das gar nicht überraschend, denn in Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig entstand das Projekt in Beschränkung auf vier Jahre Laufzeit.

Mark Backhaus, Major und Leiter der Heilsarmee Leipzig, engagiert sich seit 1992 bei der freien Kirche und war auch an der Eröffnung der Möbelzentrale im Jahr 2015 beteiligt. „Die Nachfrage nach Möbeln in unserer Kleiderkammer stieg immer mehr an. Und gleichzeitig kamen immer mehr Leute, die ihre alten Möbel spenden wollten“, sagt der 47-Jährige.

Mit Flüchtlingsankunft stieg die Nachfrage

Die gestiegene Nachfrage stand im Zusammenhang mit der Ankunft vieler Flüchtlinge im Herbst 2015. Aus dieser Not heraus sei die Idee für die Möbelzentrale entstanden. Dafür ermöglichte die Stadt Leipzig die Nutzung einer Parkplatzfläche in der Nähe des schon bestehenden Begegnungszentrums der Heilsarmee in Paunsdorf. Eigene Räumlichkeiten zu finden und anzumieten, war in dieser Zeit ein schwieriges Unterfangen für Organisationen, die sich auch in der Flüchtlingshilfe engagierten. Daher half der Katastrophendienst der Heilsarmee dem Leipziger Ableger finanziell aus und griff bei der Anschaffung eines 250 Quadratmeter großen Zeltes und einer Heizung unter die Arme.

Das Projekt schrieb rote Zahlen

Schon bald konnten hilfsbedürftige Leipziger und Flüchtlinge Möbel zu einem niedrigen Preis erwerben, darunter sogar fast fünfzig Komplettküchen, fast 200 Sofas und mehrere hundert Stühle. Ehrenamtlich tätige Leipziger und Migranten arbeiteten in der Möbelzentrale Hand in Hand.

Dass das Projekt nach den vier Jahren nun seinem Ende zugeht, ist in gewisser Weise eine Entlastung für die Heilsarmee. „Schwarze Zahlen haben wir mit dem Projekt nicht geschrieben, denn Transport- und Lagerungskosten konnten von den niedrigen Preisen nicht getragen werden,“ sagt Backhaus. Der Major kämpft außerdem mit gesundheitlichen Problemen und sieht sich durch den Projektabschluss ebenfalls entlastet.

Von Katharina Stork