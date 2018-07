Leipzig

Hohe Temperaturen und Sonne satt: Der heiße Sommer beschert den Leipziger Freibädern in dieser Saison einen Gäste-Ansturm. „Sollte die Wetterlage weiterhin derart stabil bleiben, wird sich die gute Besucherresonanz sicher ungebrochen fortsetzen“, sagte Katja Gläß, Sprecherin der Wasserwerke und Sportbäder Leipzig.

Seit Saisoneröffnung am 19. Mai seien etwa 75.000 Gäste in die Freibäder der Stadt gekommen. Das seien rund 13.000 mehr als im gleichen Zeitraum 2017, erklärte die Sprecherin. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 138.000 Besucher gezählt. Der bisherige Besucherrekord stammt aus dem Jahr 2015 mit gut 177.000 Gästen. Vor der Saison waren etwa 450.000 Euro investiert worden, etwa in Wasseraufbereitungsanlagen, so Gläß. Über das Kinderfreibecken Robbe der Schwimmhalle Nord sei ein Sonnensegel gespannt worden.

Ansturm auf Freibäder auch in Dresden

Auch andere sächsische Bäder verzeichnen rekordverdächtige Gästezahlen. In den acht Freibädern Dresdens wurden bisher gut 130.000 Besucher gezählt. „Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich, da ein Freibad dieses Jahr wegen Umbauarbeiten geschlossen ist und wir außerdem zwei Freibäder in offene Badestellen umgewandelt werden, in denen kein Eintritt kassiert wird“, sagte Lars Kühl, Pressesprecher der Dresdener Bäder GmbH. Im vergangenen Jahr seien 360.000 Besuche in den damals noch elf Freibädern gezählt worden.

Im Spreebad Bautzen wurden ebenfalls mehr Besucher gezählt. „Mit 9000 Gästen liegen wir leicht über dem Vorjahr“, sagte Diana Liebsch von der Betriebs- und Betreibergesellschaft Bautzen GmbH. Sollte das schöne Wetter anhalten, sei davon auszugehen, das die tollen Besucherzahlen aus den stark frequentierten Jahr 2015 mit knapp 30.000 Gästen und 2013 mit 28.000 Gästen erreicht werden. Es gehe aber nicht in erster Linie um Rekorde, sondern darum, dass die Gäste sich wohlfühlen, sagte Liebsch.

Etwas verhaltener hat die Saison in den vier Chemnitzer Freibädern begonnen. Zu Beginn Mitte Mai habe das Wetter noch nicht so richtig mitgespielt, sagte ein Sprecher der Stadt. So wurden bislang gut 35 600 Gäste gezählt. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 42.700.

Von LVZ