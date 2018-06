Leipzig

Trocken, sehr heiß und mit abendlicher Gewittergefahr – so geht es auch am kommenden Wochenende in Leipzig weiter. „Es bleibt bei feuchter, heißer Luft und jeden Tag über 30 Grad“, sagte Henry Geyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de. Während Blitz und Donner am Freitag noch eher in südlicheren Gefilden verharren, kann es spätestens ab Samstagnachmittag auch in Leipzig wieder temporär ungemütlich werden.

„Wie immer, kann man kaum voraussagen, wann und wo es genau gewittert“, sagte der DWD-Meteorologe. Am ebenfalls sehr heißen Sonntag steigt das Risiko dann noch einmal, müsse auch mit Starkregen gerechnet werden. In den meisten Teilen der seit mehr als drei Wochen ausgetrockneten Region wird es aber wohl erst in der kommenden Woche etwas Regen geben.

„Am Dienstag zieht ein Regengebiet aus südwestlicher Richtung heran“, sagte Geyer. Zeitgleich wird es auch etwas kühler in der Messestadt. Am Dienstag erreiche das Quecksilber noch maximal 27 Grad, am Mittwoch und Donnerstag fallen die Werter auf 20 bis maximal 25 Grad, so der Wetterexperte weiter. Lang anhalten wird die Hochsommerpause allerdings nicht. Wie Geyer sagt, sind die Aussichten danach wieder deutlich wärmer.

Von mpu