Leipzig

Nach der Abkühlung am Freitag wird es am Wochenende wieder sonnig und frühsommerlich warm. Bis zu 24 Grad am Samstag und 27 Grad am Sonntag sagt der Deutschen Wetterdienst (DWD) für die Region Leipzig voraus. Der Osten und Nordosten Deutschlands kann sich auf Grill- und Ausflugswetter freuen, während den anderen Regionen ein wechselhaftes Wochenende mit einem Mix aus Sonne und Wolken bevorsteht.

Vor allem im Südwesten erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lang andauernden und kräftigen Regen. In Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnte es nach dem Unwetter, das es mancherorts am Feiertag gab, erneut Gewitter geben, wie ein Sprecher des DWD am Freitagmorgen in Leipzig sagte. Besonders am Sonntag besteht den Angaben zufolge überwiegend in Thüringen die Gefahr, dass es wegen einer Kaltfront zu erneuten Gewittern mit Starkregen kommen kann.

Teilweise heftige Regenfälle

An Christi Himmelfahrt zogen Gewitter über einige Teile Deutschlands und trübten den Vatertagsausflug oder ließen ihn ganz ausfallen. In der Region um Wittenberg (Sachsen-Anhalt) seien in einer halben Stunde fast 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, teilte der DWD mit.

Die Temperaturen sind nach zuletzt sehr sonnigen und warmen Tagen kräftig zurückgegangen. In der Stadt Meßstetten in Baden-Württemberg wurden am Donnerstagmorgen gerade einmal 4,0 Grad gemessen, im oberbayerischen Reit im Winkl waren es 5,2 Grad. Am Tag zuvor wurde hingegen fast noch die 30-Grad-Marke erreicht: Spitzenreiter war am Mittwoch Lingen in Niedersachsen mit 29,5 Grad gewesen.

Neue Woche startet wechselhaft

In der kommenden Woche wird das Wetter in Leipzig wechselhaft. Bei Temperaturen um die 20 Grad kann es ab Dienstag immer wieder Regenschauer geben.

Von LVZ