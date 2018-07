Leipzig

Schon am Vormittag kratzte das Thermometer an der 30-Grad-Marke: Die Hitzewelle hat die Region Leipzig fest im Griff und erreicht am Mittwoch ihren Höhepunkt. Bis zu 35 Grad im Schatten werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig erwartet. Im Vergleich zum Dienstag, dem bislang wärmsten Tag des Jahres, werde es noch ein bis zwei Grad wärmer, sagte Meteorologe Henry Geyer. Vor allem in der Stadt heize sich die Luft besonders stark auf.

Die Hitze hat in der Region bereits erste Schäden an Straßen verursacht. Im Landkreis Leipzig gab es aufgrund der Temperaturen „Auflösungserscheinungen“ an der Fahrbahn der S48, wie eine Sprecherin am Mittwochmorgen mitteilte. Betroffen ist ein etwa 50 Meter langer Abschnitt zwischen Kitzscher und Thierbach in Richtung B 95. Am Samstag und Sonntag soll die Straße voll gesperrt und wieder instandgesetzt werden.

Tropische Nächte in der Stadt

Das Leipziger Gesundheitsamt gab via Twitter Tipps für die „Affenhitze“: Regelmäßig trinken, helle und weite Kleidung tragen, Alkohol und eiskalte Getränke vermeiden. Erfrischung versprechen Leipzigs Seen und Freibäder, die schon am Dienstag einen Besucheransturm erlebten. Selbst nachts ist laut DWD nur mit wenig Abkühlung zu rechnen. In den Großstädten sinke die Temperatur nicht unter 20 Grad – Meteorologen sprechen dann von tropischen Nächten.

Noch extremer ist die Hitze in Sachsen-Anhalt. Hier kann die Temperatur am Mittwoch örtlich bis auf 37 Grad steigen. Bernburg zählte bereits am Dienstag mit 35,1 Grad zu den heißesten Orten in Deutschland. Etwas kühler wird es laut DWD in Regionen oberhalb von 400 Metern und im Osten Sachsens. Dort werde knapp die 30-Grad-Marke erreicht.

Keine Probleme an Sachsens Flughäfen

An Sachsens Flughäfen und Autobahnen hat die Hitze bislang keine Schäden verursacht. „Es ist zwar nie genau vorherzusehen, daher ist immer Vorsicht geboten, aber es gibt bisher keine Probleme“, sagte Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Dresden. Der Zustand der Autobahnen in Sachsen sei sehr gut. Die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien kontrollierten wegen der Hitze aber deutlich häufiger den Zustand des Straßenbelages. „Tempolimits wegen der Hitze gibt es bislang noch nicht.“

Ebenso wenig gibt es bislang auf den Flughäfen in Dresden und Leipzig/Halle Probleme mit den Landebahnen. Es würden auch keine erwartet, sagte eine Sprecherin der Mitteldeutschen Flughafen AG. Der Flugbetrieb am Flughafen Hannover war am Dienstagabend unterbrochen worden, weil sich bei der großen Sommerhitze Platten der Nordbahn angehoben hatten.

Von Robert Nößler (mit dpa)