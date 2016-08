Leipzig. Der heißeste Tag des Jahres brachte am Sonntag ganz Leipzig zum Schwitzen. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es an einem 28. August so warm. Der Spitzenwert wurde am Nachmittag an der Universität in der Innenstadt mit 35,9 Grad gemessen, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag gegenüber LVZ.de.

Der bisherige Spitzenwert für dieses Jahr datierte vom 24. Juni – da kletterte das Quecksilber an der Messstation am Flughafen in Schkeuditz auf 33,9 Grad. Der Höchstwert für einen 28. August in der Region Leipzig lag bislang bei 34,4 Grad und wurde 1992 gemessen. Er wurde damit um ganze 1,5 Grad überboten.

„Es ist sehr ungewöhnlich, dass es Ende August noch so heiß wird. Grund dafür war extreme Warmluft aus dem Mittelmeerraum, die von Hoch Gerd im Zusammenspiel mit Tief Kitty angezapft wurde“, erklärte Hain. Nach einem wechselhaften Montag kehrt das spätsommerliche Wetter in den nächsten Tagen zurück. „Bei Höchstwerten von bis 25 Grad erwartet uns bis zum Wochenende viel Sonne.“

Hitze-Tabelle - so heiß war es am Sonntag in Sachsen:

Messstation Höchstwert 28.8.2016 Allzeit-Rekord Leipzig-Flughafen 35,4 37,2 (20.08.2012) Leipzig-Holzhausen 35,1 38,1 (14.08.1871) Oschatz 35,4 38,2 (09.08.1992) Dresden FH 32,3 37,4 (07.08.2015) Hoyerswerda 33,1 38,0 (20.08.2012) Görlitz 29,1 37,9 (07.08.2015) Plauen 31,2 37,8 (07.08.2015) Carlsfeld 26,6 33,0 (13.08.2003) Chemnitz 32,0 37,8 (20.08.2012) Fichtelber 24,6 30,8 (27.07.1983) Marienberg 29,8 34,5 (04.07.1957) Zinnwald 24,5 31,3 (20.08.2012) Bad Muskau 33,1 38,2 (16.07.2007) Garsebach 34,1 37,7 (20.08.2012) Kubschütz 30,1 38,4 (01.08.1994) Dresden-Strehlen 33,5 39,7 (20.08.2012) Dresden-Hosterwitz 32,4 39,8 (20.08.2012) Sohland/Spree 29,8 36,4 (07.08.2015) Geringswalde 33,2 37,1 (07.08.2015) Nossen 33,0 37,2 (07.08.2015) Bertsdorf 28,9 37,2 (08.08.2015) Dippoldiswalde 32,3 37,3 (20.08.2012) Lichtentanne 32,4 38,2 (07.08.2015) Deutschneudorf 28,0 34,9 (20.08.2012) Aue 31,8 37,1 (13.08.2003) Treuen 30,5 35,5 (07.08.2015) Bad Elster 29,2 37,2 (13.02.2003)

nöß