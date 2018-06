Leipzig

In der Region Leipzig war am Samstag das große Schwitzen angesagt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war es der bisher heißeste Tag des Jahres in der Messestadt. Das Thermometer kletterte auf exakt 32 Grad.

Erst am Abend zogen von Nordosten Gewitter auf Leipzig zu. Sie fielen allerdings weit schwächer aus, als zunächst befürchtet. Zwischenzeitlich hatte der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel gewarnt.

Starker Regen und Überschwemmungen in Oschatz und Döbeln

Ausrücken musste die Feuerwehr in Oschatz. Dort liefen laut Leitstelle mehrere Keller voll. „In zwei Stunden sind dort 42 Liter Regen gefallen“, sagte Sebastian Balders vom DWD zu LVZ.de. In Döbeln waren es sogar knapp 49 Liter. dort wurden Straßen überschwemmt.

Land unter in Döbeln nach dem schweren Gewitter vom Abend. Foto: Dirk Wurzel Gepostet von Döbelner Allgemeine Zeitung am Samstag, 9. Juni 2018

Am Sonntag soll es in Leipzig nicht mehr ganz so warm werden, laut DWD bis zu 29 Grad. „Dann kann es wieder zu Gewittern kommen“, so Balders. Diese könnten dann auch heftiger ausfallen als am Samstag.

luc