Herbst richtet sich ungemütlich in Leipzig ein

Leipzig. Der Herbst lässt am Sonntag und Montag nochmal ein paar Sonnenstrahlen durch, richtet sich danach aber ungemütlich in Leipzig ein. Am südlichen Rand der norddeutschen Tieflandbucht startet der zweite Tag des Wochenendes demnach zwar noch mit starker Bewölkung und einzelnen Schauern. Am Nachmittag soll es dann aber deutlich auflockern, während die Temperaturen auf 20 bis 21 Grad steigen, sagt Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

Auch am Montag zeigt sich das Wetter freundlich aufgelockert. Dann kann es sogar noch einmal 22 Grad warm werden, bevor sich die Wolken zu Mitte der Woche hin wieder zuziehen, der Wind deutlich stärker wird und auch weiterer Regen fällt. „Es wird unfreundlich“, so Oehmichen.

Auch in den Nächten zeigt sich deutlich: Der Sommer ist vorbei. Samstagnacht fallen die Tiefstwerte auf 13 bis 15 Grad, in der Nacht zu Montag könnte es bei 11 Grad empfindlich kühl werden. Immerhin: „Im Leipziger Raum fallen die Werte noch nicht unter 10 Grad“ so Oehmichen.

chg

