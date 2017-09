Herbstlicher Ferienauftakt in Leipzig mit gemischten Aussichten

Leipzig. Gemischte Wetteraussichten zum Wochenende in Leipzig und der Region. Wer goldenes Herbstwetter genießen möchte, hat dazu vor allem am Samstag gute Chancen. „Da bleibt es recht freundlich und voraussichtlich gibt es keinen Niederschlag“, so Meteorologe Steffen Kleinert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag gegenüber LVZ.de.

Allenfalls mit Hochbewölkung sei zu rechnen, so der Wetterexperte weiter. Zwar dränge von Westen eine kompakte Bewölkung heran, doch am Samstag wird Leipzig von dicken Regenwolken weitgehend verschont. Auch die Temperaturen bewegen sich bei spätsommerlichen 20 bis 22 Grad.

Während am Samstagnachmittag höchstens einzelne Regentropfen fallen sollen, zieht in der Nacht zum Sonntag dann die dichte Bewölkung über den Raum Leipzig und bringt Niederschlag mit. Am Sonntag sollte man tagsüber den Regenschirm einpacken, allzu kalt wird es aber nicht: Laut DWD soll das Thermometer noch auf 15 bis 17 Grad klettern.

Der Ferienbeginn gestaltet sich dann eher regnerisch und windig. „Wir erwarten einzelne Windböen aus südlicher Richtung“, so Kleinert.

Von Evelyn ter Vehn