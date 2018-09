Leipzig

Nun scheint es also wirklich vorbei zu sein mit dem Spätsommer in Leipzig. Stattdessen halten eine Kaltfront und der erste Herbststurm des Jahres Einzug. Zwar wird es am Freitag noch mal bis zu 29 Grad warm, doch danach geht es steil bergab.

Bereits seit Freitagmorgen nimmt der Wind in der Stadt zu, doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird er ab Mittag noch deutlich stärker. Von 13 bis 19 Uhr warnt der DWD in Leipzig vor Sturmböen der Stärke neun. Bis zu 85 Stundenkilometer können erreicht werden. „Wegen der anhaltenden Trockenheit sind die Bäume für den Wind sehr anfällig“, sagt DWD-Wetterexperte Robert Noth. „Deshalb sollte man in Parks und im Wald besonders vorsichtig sein.“

Neue Woche startet sehr kühl

Spätestens am Freitagabend wird in Leipzig auch die Trockenheit enden. Stattdessen soll es die Nacht über regnen. Der Niederschlag zieht gegen Morgen zwar wieder ab, doch am Samstag werden deutlich geringere Temperaturen erwartet. „Bei einem Mix aus Sonne und Wolken wird es nur noch maximal 20 Grad warm“, sagt DWD-Experte Noth. Immerhin: Bei weiter starkem Wind bis zu 60 Stundenkilometern bleibt es zumeist trocken.

Richtig herbstlich wird es wohl am Sonntag, dann nähert sich ein weiteres Tiefdruckgebiet der Region Leipzig. Es könnte sehr regnerisch und windig werden, „allerdings stehen Zugbahn und Niederschlagsmengen noch nicht genau fest“, erklärt Wetterexperte Noth. Die Temperaturen fallen auf 18 Grad.

Auch zur neuen Woche bleibt es kühl – dann werden sogar nur noch 15 Grad erreicht. Der Rekordsommer 2018, er scheint endgültig vorüber zu sein.

luc