Leipzig

Es gibt angenehmere Vorstellungen, als einen Kunststoffschlauch vom Handgelenk oder der Leiste durch eine Ader bis zum Herzen geschoben zu bekommen. 900 000 solcher Katheter-Untersuchungen werden in Deutschland jährlich vorgenommen, fast 2500 pro Tag. Allein im Leipziger Herzzentrum steht der minimalinvasive Eingriff täglich im Schnitt 25 Mal im Plan. Die Ärzte erkennen damit verengte Herzkranzgefäße und können diese bei Bedarf gleich beheben. Allerdings erfolgt diese Erweiterung nur bei rund 40 Prozent der Patienten. Bei mehr als der Hälfte wäre die Prozedur somit verzichtbar, wenn man eine relevante Einengung der Gefäße schonender ausschließen könnte. Und diese Methode existiert bereits.

Ein solcher Fall ist der Grimmaer Unternehmer Uwe Kurzbach. Nach erfolgreicher Ablationsbehandlung von Vorhofflimmern im Herzzentrum beklagte er ein immer mal wieder plötzlich auftretendes Stechen in der linken Brust. Zudem litt er unter Atemnot, die bis zu 30 Minuten anhielt. Bei seinen regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio hatte er hingegen keine Beschwerden. So kam er zu den Spezialisten. Mit seinen 55 Jahren und der „atypischen Angina pectoris“, wie die Mediziner die genannten Beschwerden nennen, gehört Kurzbach nicht unbedingt zur Herzinfarkt-Hochrisikogruppe. Er raucht nicht, ist nicht übergewichtig, allerdings plagt ihn ein anderes Problem: Platzangst. Die Vorstellung, sich für eine Kardio-MRT, mit der sich ebenfalls ohne Katheter Durchblutungsstörungen am Herzmuskel feststellen lassen, mindestens eine halbe Stunde in eine Röhre legen zu müssen, ist ihm ein Graus.

Nur wenige Sekunden

Kurzbach hatte das Glück, dass sich das Herzzentrum seit zwei Jahren federführend an einer internationalen Studie über eine dritte Methode beteiligt. Gefördert von der Europäischen Union, wollen die Wissenschaftler unter der Überschrift „Discharge“ herausfinden, ob eine Herz-Computertomographie (CT) eine sinnvolle Alternative zu den anderen Diagnoseverfahren darstellt. „Für eine Herz-CT muss der Patient in keine enge Röhre, sondern wird nur kurz durch eine Art Ring gefahren. Die eigentliche Untersuchung dauert wenige Sekunden“, erklärt Matthias Gutberlet, Leiter der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Herzzentrum und Professor für Kardiologische Bildgebung an der Universität Leipzig. Kurzbach blieben somit sowohl Katheter als auch MRT erspart. Trotzdem konnte der Mediziner bei ihm eine koronare Herzerkrankung ausschließen.

Bei anderen Patienten, die mit größerer Wahrscheinlichkeit an einer Einengung der Herzkranzgefäße erkrankt sind, bleibe der Katheter die erste Wahl, betont Gutberlet. „Eine Herzkatheter-Untersuchung ist ja grundsätzlich auch kein Teufelszeug. Im Gegenteil, vor allem in einer Notfallsituation ist sie ein Segen für die Patienten und die Gefahr, dass es zu Komplikationen kommt, ist sehr gering.“ Und wenn die CT eine relevante Einengung zeigt, müssen die Gefäße ohnehin im nächsten Schritt durch einen Katheter erweitert oder mittels eines chirurgischen Bypasses behandelt werden. Jedoch sei das Risiko, dass eine koronare Herzerkrankung vorliegt, eben bei jedem zweiten Untersuchten von Vorneherein eher gering, so der Radiologe. „Und da hat die Herz-CT als Ausschlussmethode viele Vorteile: Für den Patienten ist sie bequemer und sicherer, für das Gesundheitssystem ist sie kostengünstiger.“ Seit rund zwanzig Jahren ist das Verfahren möglich, aber erst seit etwa zehn Jahren in guter Qualität und einer Strahlenbelastung, die meist unter der einer Herzkatheter-Untersuchung liegt, sagt der Experte. Doch haben Herz-CT wie auch Herz-MRT einen entscheidenden Nachteil: Sie stehen nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen.

Erste und zugleich letzte Herz-Untersuchung

Das könnte sich mit der Discharge-Studie ändern, an der in Deutschland neben dem Leipziger Herzzentrum noch die Charité in Berlin und die Alb-Fils-Kliniken in Göppingen teilnehmen. Europaweit werden seit 2016 und noch bis Spätsommer 2018 gut 3500 Fälle unter die Lupe genommen. Die Krankenhäuser untersuchen nach dem Zufallsprinzip zur Hälfte konventionell per Herzkatheter und zur anderen Hälfte mit einer Herz-CT. Auch wenn das wissenschaftliche Ergebnis noch aussteht: „Bei uns ist die Tendenz eindeutig“, sagt Gutberlet. Bei den allermeisten Patienten der CT-Gruppe habe man eine koronare Herzerkrankung ausschließen können und so den Katheter vermieden. „Es würde mich sehr wundern, wenn die Kollegen anderswo zu anderen Resultaten kämen.“ Man wolle bei jedem Patienten mit der Methode beginnen, die am Besten zu ihm passt, betont er. Handelt es sich dabei um eine CT, ist sie im besten Fall auch schon die letzte Herz-Untersuchung: „Discharge“ ist das englische Wort für „entlassen“.

In Großbritannien hat die Herz-CT bereits seit zwei Jahren einen hohen Stellenwert. Sie taucht in den Richtlinien als Methode der ersten Wahl auf und wird vom Gesundheitssystem auch bezahlt. In Deutschland wird sie bisher nur in der Nationalen Versorgungsleitlinie zur stabilen koronare Herzerkrankung von 2016 empfohlen, an der Gutberlet für die Deutsche Röntgengesellschaft mitgewirkt hat.

„Ohne die Radiologie wären die Mediziner wie Blinde im Wald“, beschreibt Patient Uwe Kurzbach seine Erfahrung am Leipziger Herzzentrum. Mit gesundem Herzen ist er nun einem anderen medizinischen Fachgebiet überstellt: Vermutlich nimmt ihm nicht das Herz, sondern eine chronische Bronchitis den Atem.

Von Mathias Wöbking