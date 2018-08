Leipzig

„Wir brauchen eine Förderpolitik, die den Anforderungen einer wachsenden Stadt gerecht wird und Freie Träger im Sinne der Subsidiarität angemessen beteiligt“, heißt es in dem Schreiben der Arbeiterwohlfahrt (AWO), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Caritas, der Diakonie, des Paritätischen und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Hinter dieser eher allgemein gehaltenen Formulierung verbirgt sich der konkrete Wunsch nach einer „Anhebung der Sockelfinanzierung“. Seit mehr als sieben Jahren sei das Budget zur Förderung der Angebote Freier Träger im Bereich des Sozialamtes „mit wenigen Ausnahmen bei circa 3,9 Millionen Euro eingefroren“.

„Die Förderpolitik machtdie Freien Träger zu Bittstellern“

Zu ihren Leistungen zählen die Wohlfahrtsverbände die Wohnungslosenhilfe, die Migrantenhilfe, die Offene Seniorenarbeit, die Behindertenhilfe, Begegnungszentren und Beratungsstellen sowie Angebote im Bereich Gewaltschutz. Kostensteigerungen, insbesondere tarifgebundene Personalkosten-Steigerungen, seien systematisch ignoriert worden, beklagt die Arbeitsgemeinschaft. „Die Förderpolitik der Stadt Leipzig macht die Freien Träger seit Jahren zu Bittstellern und wälzt sämtliche unternehmerische Risiken auf sie ab. Subsidiarität wird weitestgehend als ein Instrument der Kosteneinsparung verstanden. Es herrschen Bedingungen, die zum Beispiel in der Jugendhilfe undenkbar wären.“

Der Offene Brief landete nicht von ungefähr gerade jetzt in den analogen und digitalen Postfächern der politischen Protagonisten von der Pleiße. Im nächsten Monat beginnen die Beratungen zum städtischen Doppelhaushalt 2019/2020. Und da wollen sich die Freien Träger auf dem weiten Feld der Sozialhilfe rechtzeitig positionieren. Und sie tun dies mit zum Teil markigen Worten. „Die jüngsten Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst kosten die Stadt Leipzig in den nächsten drei Jahren circa 26 Millionen Euro. Das ist gesetzt und indiskutabel.

Die Erhöhungen müssen gezahlt werden, ob es der Haushalt hergibt oder nicht. Warum aber behandeln Stadtverwaltung und Stadtpolitik in dieser Frage die Freien Träger anders? Sie erbringen nach dem Subsidiaritätsgrundsatz soziale Aufgaben der Kommune und leisten einen unverzichtbaren Beitrag im Gemeinwesen und im Hilfesystem der Stadt“, betonen AWO, DRK & Co. Hierfür brauche es im Interesse einer nachhaltigen Sozialpolitik ein Umdenken aller Beteiligten „auf der Grundlage einer strategischen Planung und die Beteiligung der Freien Träger auf Augenhöhe“.

„Weitere Erhöhungen sind derzeitnicht geplant“

Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst legt Wert auf die Feststellung, dass sich das Sozialdezernat mit den Wohlfahrtsverbänden und Fraktionen über die künftige Ausrichtung der Leipziger Sozialpolitik im intensiven Austausch befinde. Fördermittel mit der Gießkanne auszureichen, sei schwierig und wohl auch nicht der richtige Weg, findet die Amtsleiterin. „Sowohl bei der Wohnungslosenhilfe als auch bei der Offenen Seniorenarbeit stecken wir mitten in einer Konzeptfortschreibung, in die die Freien Träger involviert sind“, sagt Kador-Probst auf LVZ-Anfrage.

Dabei orientierten sich die Beteiligten „an den tatsächlichen Bedarfen in der wachsenden Stadt“. Die Bestandsaufnahme der AGW, dass das Gesamtbudget des Sozialamtes für die Förderung von Vereinen und Verbänden seit 2012 im Wesentlichen nicht mehr gewachsen sei, entbehre jeder Grundlage, kontert die Behördenchefin. Das Budget sei vielmehr um mehr als eine Million Euro gestiegen. Und es werde im nächsten Haushaltsplan so fortgeschrieben. „Weitere Erhöhungen sind derzeit nicht geplant“, formuliert Kador-Probst den Standpunkt der Verwaltung.

„Der Leerstand von Wohnraum liegtbei unter drei Prozent“

Den Kritikern der derzeitigen Förderpraxis dürfte das nicht schmecken. Sie weisen die Stadtratsfraktionen, die letztlich über den neuen Doppelhaushalt entscheiden, anhand von Daten hiesiger Statistiker auf die prekäre Lage hin. Die Bevölkerung sei laut Leipziger Sozialreport 2017 in 17 Jahren um 110.000 Einwohner gestiegen, das Wachstum erzeuge „eine positive Dynamik, aber auch steigende und zusätzliche soziale Bedarfe“. Nach wie vor gehöre Leipzig im bundesweiten Vergleich mit einer überdurchschnittlichen Armutsquote zur Armutshochburg.

„Die relative Einkommensarmut lag 2016 bei 17,1 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen. Die Verknappung von bezahlbarem Wohnraum führt zur Verdrängung und sozialen Entmischung von einkommensschwachen Menschen in Stadtteilen und Quartieren“, schreibt die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege in ihrem Offenen Brief. Der kurzfristig verfügbare Leerstand von Wohnraum liege bei unter drei Prozent. Der Anteil an Räumungsklagen (1157) und Räumungsterminen (1000) sei in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich angestiegen.

„Auch andere Gruppen habeneinen gesetzlichen Anspruch auf Hilfen“

„Im Durchschnitt müssen täglich 175 Menschen in Notunterbringungen untergebracht werden“, konstatieren die Verfasser des Schreibens. „Das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 23 Prozent.“ Die Aufwendungen für sozialpolitische Aufgaben machten im Haushalt der Stadt zuletzt 57 Prozent (933 Millionen Euro) des Gesamtetats aus. Die größte Aufmerksamkeit habe zuletzt Kitas, Schulen, den Hilfen zur Erziehung und seit 2015 der Flüchtlingshilfe gegolten. Schwerpunktsetzungen seien wichtig und notwendig, „dürfen aber nicht zugleich andere soziale Aufgaben und bedürftige Bevölkerungsgruppen aus dem Blick verlieren. Auch diese Gruppen haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfen“, betont die AGW.

Was daraus folgt? Die Freien Träger der sozialen Hilfe pochen auf mehr finanzielle Unterstützung. Neben der besagten „Anhebung der Sockelfinanzierung“ soll die Kommune künfig auch die regelmäßig steigenden Kosten bei den tariforientierten Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege berücksichtigen – und für eine „automatische Dynamisierung des Budgets“ sorgen. Die von der Verwaltung bevorzugte Fehlbedarfsfinanzierung setze finanzkräftige Träger voraus, „die die ständig steigenden Eigenmittel in Kauf nehmen“. Sie verursache einen hohen Verwaltungsaufwand und verhindere die Beschaffung von Drittmitteln für das Hilfesystem der Stadt. Es brauche „im Interesse einer nachhaltigen Sozialpolitik ein Umdenken aller Beteiligten in Politik und Verwaltung auf der Grundlage einer strategischen Planung und die Beteiligung der Freien Träger auf Augenhöhe“, heißt es abschließend.

Was sagen die Fraktionen zum Offenen Brief der Wohlfahrtsverbände? Sören Pellmann (Die Linke): „Die Forderungen nach einer höheren Sockelfinanzierung im Bereich Gesundheits- und Sozialpolitik ist mehr als berechtigt und notwendig, soll auch künftig ein leistungsfähiges Hilfeangebot durch die Freien Träger vorgehalten werden. Wir unterstützen die Forderung nach einer dynamischen Anpassung des Förderbudgets an die steigenden Kosten. Die Bittstellerei vor jeder Haushaltsberatung muss aufhören.“

Christopher Zenker (SPD): „Die SPD-Fraktion hat sich für eine Anhebung des Etats für die Förderung von Vereinen und Verbänden im Sozialbereich bereits im letzten Doppelhaushalt eingesetzt. Dies werden wir auch im nächsten Doppelhaushalt tun. Wir werden sowohl über eine bessere Finanzierung der geförderten Vereine und Verbände sprechen, als auch über eine Ausweitung der Angebote aufgrund der wachsenden Bevölkerung Leipzigs.“

Katharina Krefft (Bündnis 90/Die Grünen): „Bereits im Zuge des aktuellen Doppelhaushaltes konnten wir eine Erhöhung des Budgets zur Förderung der Leistungen Freier Träger im Bereich des Sozialamtes von 200 000 Euro durchsetzen. Aktuell arbeiten wir wieder an einer fraktionsübergreifenden Verständigung über eine weitere Verbesserung der Förderung der sozialen Angebote. Wir wollen, dass die Stadt im nächsten Jahr eine Strategiekonferenz für eine Weiterentwicklung der strategischen Sozialplanung durchführt. Unseren Antrag bringen wir in der September-Sitzung des Stadtrates in die Abstimmung.“

Tobias Keller (AfD): „Es sind unter anderem die Folgen bundespolitischer Fehlentscheidungen zur Flüchtlingspolitik, deren finanzielle Konsequenzen auch in dieser Stadt völlig aus dem Ruder gelaufen sind; des Weiteren die wachsenden Bedarfe, die aus der Armutsentwicklung in Leipzig resultieren. Die Forderungen der AGW sind selbstverständlich Gegenstand der Aussprache zum Haushalt. Die AfD-Frak-tion lehnt jedoch eine automatische Dynamisierung des Budgets für Freie Träger ab, setzt weiterhin auf Einzelfallprüfung.“

Naomi-Pia Witte (FDP) für die Freibeuter-Fraktion: „Die Freibeuter unterstützen das Anliegen der AGW, weil die Gelder zehn Jahre lang eingefroren waren. Bei steigenden Personal- und Sachkosten bedeutetet das eine faktische Kürzung mit der Folge eines drohenden Qualitätsverlustes bei den Angeboten. Wir sind gemäß unserem Antrag weiter der Meinung, dass es dringend eines Qualitätsmanagements im Sozialamtsbereich bedarf.“

Von Dominic Welters