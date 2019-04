Leipzig

Die Notlage vieler Bewohner des längsten Wohnblocks Deutschlands hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Zahlreiche Privatpersonen haben sich gemeldet, die den hochbetagten Senioren beim Einkaufen helfen wollen. Wie berichtet, hat zu Ostern mit dem Rewe-Markt im Probstheidaer „ Sonnenpark“ bereits der zweite Nahversorger geschlossen, den die meisten Rentner in der rund 1000 Wohnungen umfassen „Langen Lene“ bislang genutzt haben. Weil die Handelskette den Markt komplett abreißt und deutlich vergrößert wieder aufbaut, wissen viele nicht, wie sie bis dahin zu ihren Lebensmitteln kommen.

Auch Senioren im Sonnenpark sind betroffen

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass unter der Schließung des Rewe-Marktes auch viele Ältere im Wohngebiet „ Sonnenpark“ leiden. Dieses Viertel gilt als größtes zusammenhängendes Wohngebiet, das nach der Wende in Leipzig entstanden ist, und wird gegenwärtig noch deutlich erweitert. Bewohner wie der 83-jährige Dieter Miska kritisieren an den Plänen, dass die Stadt keine ausreichenden Flächen für einen zusätzlichen Discounter als Konkurrenz zu Rewe vorgesehen hat. Es sei völlig inakzeptabel, dass dort jetzt „für ein Jahr und länger“ ganz auf die Nahversorgung verzichtet werde, sagt Miska.

Für die betroffenen Bewohner der „Langen Lene“ zeichnet sich jetzt ein Lichtstreif am Horizont ab . „Ich kann gut die Situation der älteren und teilweise erheblich behinderten Leute verstehen“, schrieb Hubert Klaus an die LVZ, der einst selbst in dem Block wohnte. „Was sich hier abspielt ist eine Schande für die Stadt Leipzig und den Stadtrat. Es muss sich doch für diese Menschen als Überbrückung der Neubauphase eine Möglichkeit finden lassen, um sie mindestens ein oder zweimal in der Woche über ein ambulantes Versorgungsfahrzeug mit dem zum Leben Notwendigsten beliefern zu können. Solche Lösungen gibt es ja auch in abgelegenen Gegenden in Deutschland mit einer unterbesetzten Handelsstruktur oder/und schlecht funktionierenden Nahverkehrsverbindungen.“ Es müsse „unbedingt und kurzfristig Abhilfe geschaffen werden“, fordert er.

Appell an Oberbürgermeister Jung

Aus Cottbus hat sich Daniela Klaue gemeldet. „Wir kümmern uns um jegliches Problem in aller Welt, aber wenn es um die eigene Bevölkerung geht, speziell um die Menschen, die sich am wenigsten wehren können, herrscht das große Schweigen im Walde“, mailte die Leserin von lvz.de. Sie hat inzwischen Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) geschrieben und um Hilfe für die Senioren gebeten. Sie mache besonders betroffen, dass es sich bei den Rentnern um ehemalige Trümmerfrauen handelt. „Auch ich engagiere mich für Flüchtlinge“, heißt es in dem Schreiben. „Aber es kann nicht angehen, dass die alten Menschen, die alles erwirtschaftet haben, vergessen und im Stich gelassen werden.“

Ein ehemaliger Rewe-Mitarbeiter aus der jetzt schließenden Filiale an der Franzosenallee bietet an, die Senioren eigenhändig zu unterstützen. „Ich könnte Freitag am Nachmittag oder Samstag am Vormittag Einkäufe für einen Teil der Betroffenen erledigen“, mailte er an die LVZ. Ein Auto „mit ausreichend Platz ist vorhanden“.

Private Hilfsangebote

Auch Anja Baumgärtel hat persönlich Hilfe angeboten. Und LVZ-Leserin Friederike Kaltefleiter teilte mit, dass ihre Tochter sich bereit erklärt habe, „nach Schließung des Rewe-Marktes regelmäßig für die dortigen Senioren im nahegelegenen Aldi einzukaufen“. Ein Auto für den Transport der Einkäufe sei vorhanden, schreibt sie.

Die Senioren in der „Langen Lene“ sind über jede ehrlich gemeinte Hilfe hoch erfreut. „Es wäre schön, wenn uns die LVZ alle Hilfsangebote übermitteln würde“, erklärte die 79-jährige Gabriele Roy aus dem längsten Wohnblock Deutschlands. „Wir werden uns dann mit jeden in Verbindung setzen und überlegen, wie uns am besten geholfen werden kann.“ Die bisher bei der LVZ eingegangenen Hilfsangebote wurden inzwischen an die Bewohnern der „Langen Lene“ weiter geleitet.

Von Andreas Tappert