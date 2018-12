Leipzig

Dass das Gebäude der früheren Leipziger Hauptpost von Kurt Nowotny (1908–1984) entworfen wurde, steht in vielen Schriften. Doch natürlich war der Chefarchitekt des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen der DDR nicht allein am damaligen Karl-Marx-Platz tätig. Bald nachdem die Planung 1959 begonnen wurde, stand dem Berliner Baumeister auch ein junger Leipziger Kollege zur Seite. Er hieß Peter Wallich, für ihn wurde die gestalterisch wie funktional herausragende Hauptpost zum wichtigsten Bauwerk seines Lebens.

Thomas Wallich, der Sohn von Architekt Peter Wallich, blättert mit Vivien Würker vom Lebendigen Haus durch eine 1964 angefertigte Ledermappe. Sie enthält viele Fotos und Originaldokumente aus der Entstehungszeit der Hauptpost, Quelle: privat

„Noch im hohen Alter hat er immer wieder aus der Bauzeit von 1961 bis 1964 erzählt – oft in schwärmerischen Tönen“, berichtet sein Sohn Thomas Wallich. Er arbeitet bei einer hiesigen Fachfirma für Fensterbau, ist als Ältestes von drei Kindern der Branche treu geblieben. Der 59-jährige Thomas besuchte jüngst mit seinem Sohn Danny Wallich (33) das frisch sanierte Ensemble am heutigen Augustusplatz. Im Gepäck hatten beide eine Ledermappe von Architekt Peter Wallich – mit vielen Fotos und Dokumenten aus der Entstehungszeit des Hauses. „Dabei ist auch ein persönliches Dankschreiben von Kurt Novotny für unseren Vater, der 2014 verstorben ist. Wir hatten ihm immer alle Zeitungsartikel und noch ein Video zu den Sanierungsplänen gezeigt. Er fand das sehr spannend. Schade, dass er das Ergebnis nun nicht mehr sehen kann.“

Vater und Sohn erhielten von Marketingfrau Vivien Würker eine exklusive Führung durch alle Bereiche des Lebendigen Hauses. So heißt die Hauptpost seit der Wiedereröffnung am 23. November. „Der bunte Nutzungsmix passt sicherlich besser in die heutige Zeit. Und auch beim Denkmalschutz ist viel passiert – zum Beispiel bleibt die Schalterhalle 1:1 erhalten“, so das Fazit von Thomas Wallich.

Ausstellung zur Geschichte des Hauses geplant

Die historischen Fotos und Dokumente hat Falk Warnecke eingescannt. Sie sollen bald bei einer Ausstellung zu sehen sein. Der architekturbegeisterte CDU-Stadtbezirksbeirat hatte mit Junior Danny Wallich auf Facebook über die Hauptpost gefachsimpelt – und schließlich die Idee zu einem Treffen mit Führung entwickelt.

Von Jens Rometsch