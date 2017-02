Leipzig. Noch klafft ein Loch über dem Teich im Johannapark. Doch Anfang März soll dort die nördliche Holzbrücke wieder eingesetzt werden. Derzeit laufen im Park die Vorbereitungsmaßnahmen für den Einbau, so das Baudezernat am Dienstag auf Anfrage. Bis zur Montage müssen die Brückenunterbauten saniert sein. Außerdem richten Arbeiter eine Baustraße ein, denn die Brücke wird mit schwerer Technik an Ort und Stelle gerückt.

In Hermsdorf, Thüringen, läuft bei der ausführenden Ingenieurholzbaufirma die Endmontage, so Klaus Barthel vom Verkehrs- und Tiefbauamt. Schon im vergangenen Jahr wurde die südliche Teich-Brücke wieder eingebaut. Rund 750.000 Euro hat die Stadt in die Sanierung der maroden Überwege investiert, und bei Details auch historische Fotografien für die Rekonstruktion berücksichtigt. Nach rund eineinhalb Jahren ist das malerische Ensemble, ein Lieblingsort für Hochzeitsfotografen und Touristen, dann wieder komplett.

Die zweite Brücke des historischen Ensembles im Leipziger Johannapark wird im März eingebaut. Derzeit berieten Arbeiter die Baustraße vor, damit das rund 14 Meter lange, schwere Holzbauwerk angeliefert werden kann. Fotos: Dirk Knofe Zur Bildergalerie

Die Pläne zur Entschlammung des Teichs und Wiedereinbau einer Fontäne müssen dagegen weiterhin warten. Rund 440.000 Euro sind dafür laut Experten in der Verwaltung nötig. Im Doppelhaushalt 2017/18 sei das Geld aber nicht eingeplant, heißt es aus dem Amt für Stadtgrün und Gewässer. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Perspektivisch sei die Sanierung angedacht.

Einbau der südlichen Brücke 2016

Von Evelyn ter Vehn