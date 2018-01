Historische Filmaufnahme: Arbeiterfestspiele in Leipzig

Leipzig. Vor allem in den frühen Jahren der DDR war die Kino-Wochenschau „Der Augenzeuge“ eine wichtige Informationsquelle. Produziert von der Filmgesellschaft DEFA und selten frei von sozialistischer Propaganda, boten die 15 Minuten jede Woche einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus – getreu dem Augenzeugen-Motto von Regisseur Kurt Maetzig „Sie sehen selbst, Sie hören selbst, urteilen Sie selbst!“

Gelegentliche waren die Augenzeugen-Reporter auch in Leipzig und Umgebung unterwegs. LVZ.de zeigt in loser Reihe einige Ausschnitte, die an das Leben damals erinnern können. In diesem Beitrag geht es um die 13. Arbeiterfestspiele anno 1971 in der Messestadt. Mehr als 4000 Laiendarsteller brachten damals ein Werk von Paul Dessau und Johannes R. Becher auf die Bühne.

Teil 3: 13. Arbeiterfestspiele in Leipzig

mpu