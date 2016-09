Die späte Hitzewelle in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hält noch etwas an. Am Dienstag wurden vielerorts noch einmal Höchsttemperaturen jenseits der 30-Grad-Marke gemessen. Verantwortlich dafür ist das Hoch „Karl“, das trockenes Sommerwetter im September bringt. Für das die Region Leipzig sowie Teile Sachsen-Anhalts bestand auch am Dienstag eine Hitzewarnung.

Bernburg in Sachsen-Anhalt war mit 33,8 Grad am Nachmittag erneut der Spitzenreiter im Südosten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Allerdings wurde der Septemberrekord von 34,4 Grad, der am Montag erreicht wurde, nicht übertroffen. Vorläufiger Spitzenreiter in Sachsen war mit 31,8 Grad Klitzschen bei Torgau. Und in Thüringen lag Jena mit 32,6 Grad vorn.

Bis zum Donnerstag bleibe es hochsommerlich, sagte DWD-Meteorologe Jens Oehmichen in Leipzig. „Allerdings gehen die Temperaturen jeden Tag ein kleines Stück zurück.“ Schon am Mittwoch würden die 30 Grad wohl nicht mehr erreicht.

Freitag sei dann schließlich der Tag, an dem das Wetter kippe. Von Westen her zieht eine Front auf, die Gewitter und eine deutliche Abkühlung bringen soll.

