Leipzig. Fröhlich, trendy, glamourös: Hochstimmung auf dem Leipziger Messegelände. Ein ganzes Wochenende lang brachte „The Wedding Show“ Tausende Verliebte und Verlobte in Hochzeitsstimmung.

Wer bereits vermählt war, freute sich darauf bald Gast einer Feier zu sein. Schauen und genießen lautete das Motto für die anderen, die sich an all den Angeboten nicht sattsehen konnten. Über 100 nationale und regionale Aussteller begeisterten in der Glashalle mit ihren Offerten. Allein die Hochzeits-Modenschau sorgte lange vor Beginn für Schlangestehen vor dem „Fashion-Theater“, wo auf einem 30 Meter langen Catwalk festliche Garderobe zu sehen war. Neben Brautkleidern und Anzügen stellte der bekannte Wedding-Planer Frank „Froonck“ Matthée auch Schleier und Dessous, Schuhe sowie Kostüme von großen Marken und kleinen Labels vor. Viel Applaus gab es für das „Brautkleid 2017“, das nicht nur bezaubernd aussah: „Die Braut darf auch verführerisch sein“, machte der Moderator künftigen Bräuten Mut zu einem figurnahen Kleid, das bodenlang, cremefarben und mit viel Spitze über dem Dekolleté bestimmt vielen Frauen gut steht. Überhaupt schmeichelten die Roben der Models mit weichen, hellen Tönen. Angesagt ist aber auch frisches Grün. Und: Von wegen Schwarz ist tabu! Das war gestern! Geschickt designt kann ein schwarzes Hochzeitskleid unkonventionell und aufregend zugleich sein. Hingucker in der Glashalle waren aber auch die Hochzeitstafeln.

Reinkommen, Platz nehmen und genießen, hieß es in den zu Hochzeitszimmern gestalteten Räumen. Von der Blume bis zum Besteck – die Aussteller bewiesen mit ausgefeilten Looks Farbgefühl, Zeitgeist und Stil. Wer wollte, konnte sich auch eine Hochzeitsfrisur zaubern lassen. Die klassische Hochsteckfrisur werde in dieser Saison von Pferdeschwänzen, Haarknoten in allen Variationen oder Flechtkreationen im leichten, lockeren Look abgelöst, war von den Stylisten zu erfahren.

„Schmecken“ muss so eine Hochzeit natürlich ebenfalls. Kein Wunder, dass die Kreationen der Leipziger Handwerksbäckerei Kleinert umringt waren. Zuckersüß und verlockend sahen die Etagentorten aus. Aber keine Bange: „Mit Joghurt, Quark, einer Fruchtfüllung und der richtigen Dosis guter Buttercreme sind sie weder zu süß, noch zu schwer, sondern schmackhaft und bekömmlich“, machte Konditorin Ivonne Ölschlegel Appetit auf die hübsch dekorierten Backwerke. Ja, Heiraten ist voll im Trend und wer noch unschlüssig war: Die Hochzeitsschau versetzte die Besucher in Hochstimmung: Eine gelungene Premiere für „The Wedding Show“ in Leipzig.

Von Ingrid Hildebrandt