Leipzig.

Leipzig soll einen weiteren Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) bekommen. Dafür wolle sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einsetzen. Das kündigte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Freitag bei der Vorstellung des Programms für den 72. Deutschen Juristentag (DJT) an, der vom 26. bis 28. September in Leipzig stattfindet.

Empfehlungen gehen an Gesetzgeber

Bei dem größten Rechtskongress Europas werden 2500 bis 3000 Teilnehmer erwartet. Er tagt nach 1880 und 2000 zum dritten Mal in Leipzig. Um den bedeutsamen Justizstandort zu stärken, sei es „höchste Zeit“, so Gemkow, nach dem 5. einen weiteren Strafsenat in Leipzig anzusiedeln.

Der Juristentag setzt aktuelle rechtspolitische Fragen auf seine Agenda. Dazu zähle eine Reform des Familienrechts, das­ neuen Lebensmodellen nach einer Trennung von Eltern nicht mehr gerecht werde, sagte Birgit Munz, Präsidentin des sächsischen Verfassungsgerichtshofes, die dem DJT-Ortsausschuss vorsteht. Munz: „Ich bin mir sicher, dass dieses Thema auch breite Bevölkerungskreise anspricht.“

Königin Silvia spricht über Kinderrechte

Thematisiert werden sollen gleichfalls die Herausforderungen, die sich aus der Migration an die Rechtsordnung ergeben. Der Juristentag wird beispielsweise auch zum Wirtschafts-, Steuer- und Strafrecht Beschlüsse fassen und dem Gesetzgeber Empfehlungen geben.

Zur Eröffnung am 26. September, einer öffentlichen Veranstaltung in der Glashalle der Neuen Messe, wird ab 16 Uhr der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voßkuhle, sprechen.

Zu diesem Auftakt werde auch Königin Silvia von Schweden erwartet, hieß es am Freitag. Sie wird während des Kongresses das Projekt eines Childhood-Hauses vorstellen. Und zudem am 27. September in Leipzig die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland eröffnen. Hier sollen Mädchen und Jungen, die von Gewalt oder sexuellem Missbrauch betroffen sind, in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Universitätsklinikum betreut werden. Königin Silvias Stiftung World Childhood Foundation unterstützt das Projekt.

Noch Tickets für „Leipziger Sternstunde“

Der Kongress wird von einer Vielzahl an Veranstaltungen begleitet. Dazu gehört am 26. September ab 20 Uhr auch ein öffentliches Konzert im Großen Saal des Gewandhauses unter dem Titel „Leipziger Sternstunde“ mit dem Gewandhausorchester und dem Thomanerchor, dessen Veranstalter der Deutsche Juristentag ist und für das noch Tickets erhältlich sind.

Unterstützer des Kongresses sind laut Andrea Niermann, der Ortsausschuss-Geschäftsführerin, viele Leipziger Firmen, darunter Porsche und die Leipziger Volkszeitung. Die LVZ Post hat eigens für den 72. Juristenkongress eine 65-Cent-Briefmarke mit einer Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig herausgegeben, die unter anderem in der LVZ-Geschäftsstelle im Leipziger Peterssteinweg 19 erhältlich ist.

Der Deutsche Juristentag wird alle zwei Jahre veranstaltet.

Von Sabine Kreuz