Leipzig

Sie überspannt die Bahngleise zwischen Zwickauer Straße und Wilhelm-Külz-Park: Die Hofer Brücke am östlichen Ende der Richard-Lehmann-Straße in Marienbrunn soll im kommenden Jahr für 1,5 Millionen Euro saniert werden. Damit packt die Stadt neben dem Neubau der Plagwitzer Brücke, der in dieser Woche begonnen hat, parallel ein weiteres Großprojekt an.

Elf Monate lang, von Januar bis November 2019, soll an der vierspurigen Hauptverkehrsader gebaut werden. Die Brücke muss dafür zeitweise halbseitig gesperrt werden. Einige Arbeiten könnten nur innerhalb von Sperrpausen der Deutschen Bahn ausgeführt werden, heißt es. Geplant ist eine aufwendige Instandsetzung, bei der Fahrbahnbelag, Abdichtungen, Geländer, Entwässerung und Kappen erneuert werden. Auf der Straße sollen auch separate Park- und Radfahrstreifen entstehen.

Die Brücke überspannt die Eisenbahngleise zwischen Zwickauer Straße und Wilhelm-Külz-Park. Quelle: Kempner

Das 25 Jahre alte Bauwerk ist eine wichtige Verbindung zwischen dem Süden und Südosten der Stadt. Die Spannbeton-Hohlkastenbrücke wurde zwischen 1993 und 1994 errichtet. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sei nun eine Instandsetzung nötig. Von den veranschlagten Baukosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro trägt der Freistaat Sachsen zwei Drittel, der Rest kommt aus der Stadtkasse. Im August soll der Stadtrat das Projekt auf den Weg bringen.

Von nöß