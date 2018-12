Leipzig

Mit einer bildgewaltigen Liebeserklärung an die Show selbst hat am Donnerstag das neue Programm von „Holiday on Ice“ in der Arena Leipzig Premiere gefeiert. Eingeleitet wurde die Vorstellung dabei mit einer eigenen „Happy Birthday“-Interpretation – denn das Ensemble tourt bereits seit 75 Jahren in unterschiedlicher Besetzung durch die Lande. Zeit für die Darsteller, um mit der diesjährigen Produktion „Showtime“ die vergangenen Jahrzehnte wieder aufleben zu lassen und die Zuschauer mitzunehmen – in die Zeit vor dem großen Erfolg.

Damals, 1943, beginnt alles mit einem Casting. Die Zuschauer in Leipzig können mitverfolgen, wie begeisterte Bühnenkünstler auf dem Eis ihr Bestes geben, um ein Teil der Show zu werden. Eine der Kandidatinnen wird dabei von der Olympiasiegerin Aljona Savchenko gespielt, die, wie könnte es anders sein, prompt in die Gruppe aufgenommen wird. Savchenko und ihr Laufpartner Bruno Massot sind einer der Höhepunkte der Vorstellung. Für die Premiere legen sie einen Gastauftritt hin und zeigen neben einer eigens für „Holiday on Ice“ konzipierten Choreografie auch jene Kür, die ihnen in Pyeongchang den Sieg und einen neuen Weltrekord eingebracht hat. Dabei wirken die Bewegungen der beiden Athleten so perfekt aufeinander abgestimmt, so schwerelos, dass dem ein oder anderen Beobachter der Atem wegbleibt. Nach dem Auftritt gibt es Standing Ovations.

Während Savchenko und Massot sich längst in der Glanzzeit ihrer Karriere befinden, geht es für die junge Bühnencrew in „Showtime“ erst los. Die Nervosität vor dem ersten Auftritt, der erste Applaus – all das können die Gäste noch einmal miterleben. Das Ensemble reist um die Welt, nach Asien, nach Indien, nach Paris. Es wird Flamenco, Salsa und Swing getanzt. Das passt auch zur aktuellen Besetzung, die aus über zehn Nationen stammt.

Zur Galerie Holiday on Ice feierte in Leipzig mit ihrer Jubiläumsshow Premiere.

Aber nicht nur die Schauplätze ändern sich, auch durch die Jahre führt die Performance. Vom großen Gatsby, über Starlight-Express zu Katy Perry. Als einer der Eiskunstläufer eine junge Frau aus dem Publikum holt, sie neben weitere Damen aufs Eis legt und über alle rüberspringen will, geht ein Raunen durch die Menge. Später stellt sich heraus, dass sie natürlich auch zu den Schaustellern gehört.

Die Jüngste auf der Bühne ist die siebenjährige Anna-Lena Hoffmann, die als Nachwuchstalent von der zum Jubiläum gegründeten „Holiday on Ice“-Akademie gefördert wird. Die Leipzigerin hat sichtlich Spaß daran, vor dem Beginn des zweiten Aktes über das Eis zu wirbeln.

Dieser lässt die Akrobaten, inklusive Hochseiltänzer und Feuerbändiger, noch einmal zur Höchstform auflaufen, während nebenbei die Diva des Stücks ihre große Liebe in dem jungen Choreografen findet. Hochzeit, Kind und Kegel folgen. Das Ganze gipfelt in einem Gänsehautfinale mit allen Darstellern. Bei all dem gibt es auch kleinere Patzer. Etwa als einem Trapezkünstler die Partnerin durch die Hände rutscht – das Sicherheitsseil aber hält – oder einer Tänzerin ihre Perücke vom Kopf fliegt. Dabei zeigt sich die Erfahrung des Ensembles – die Show ging übergangslos weiter. Auch in Leipzig wird sie dies noch einige Tage. Bis zum 26. Dezember gastiert „Holiday on Ice“ noch in der Arena, bevor die Reise weitergeht. Allerdings ohne die Olympiasieger.

Von Hanna Gerwig