Leipzig. Software-Tüftler aufgepasst: Der nächste Hackathon in der Messestadt steht an. Ging es Anfang des Jahres im Basislager Coworking Space noch darum, in 48 Stunden ein innovatives Konzept für Virtual-Reality-Brillen zu entwickeln (die LVZ berichtete), dreht sich der Ende Juni stattfindende Hacking-Marathon um Mixed und Augmented Reality.

Der Unterschied: Während Virtual Reality die Nutzer per übergroßer Brille in die digitale Welt eintauchen lässt, werden bei Augmented Reality virtuelle Objekte in die reale Welt hineinprojiziert – ebenfalls per übergroßer Brille oder per Handy. Ähnlich wie beim Smartphone-Spiel „Pokémon Go“, das dieses Konzept bereits ansatzweise genutzt hat.

Kooperation von Leipziger Start-Up und Microsoft

Einer der Vorreiter bei der Entwicklung dieser Technik ist Software-Gigant Microsoft, der die Hardware für den nächsten Hackathon – mehrere HoloLens-Brillen – bereitstellt. Die Software kommt vom Start-Up ApiOmat, dessen Räumlichkeiten seit 2013 in Leipzig liegen und das auch die Organisation übernimmt.

Ambitionierte Digital-Pioniere aller Bereiche bekommen bei diesem Hackathon also die Gelegenheit, mit der Hardware der Zukunft zu arbeiten. Ziel des 24-stündigen Wettbewerbs ist es, im Team eine funktionsfähige App für die Anwendung in Unternehmen zu entwickeln. Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl gibt es nicht, ebenso wenig sind Vorkenntnisse mit Hard- und Software nötig: Zu Beginn gibt es dazu eine Einführung durch ApiOmat und Microsoft. Die Teilnahme ist kostenlos – und auch für Verpflegung ist gesorgt. Den Siegern winkt ein Überraschungspreis.

Und was geschieht mit den entwickelten Apps? „Wir nehmen den Teilnehmern nicht die Rechte, erhalten jedoch unentgeltlich die vollen Verwertungsrechte und dürfen die Applikation weiterentwickeln“, teilt ApiOmat mit. „In einzelnen Fällen behalten wir uns das Recht vor, Exklusivität einseitig – gegen die Zahlung von 10.000 Euro an den Urheber – zu erhalten.“

Zukunft von Augmented Reality liegt in der Industrie

Die potentiellen Anwendungsbereiche von Augmented Reality sind riesig, die App-Entwicklung aber steckt noch in den Kinderschuhen. „Viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen haben inzwischen den Vorteil von Virtual oder Augmented Reality erkannt“, so Marcel Etzel, Geschäftsführer von ApiOmat.

Bereits umgesetzt sind beispielsweise Programme, die bei der Montage von Autoteilen oder der Möblierung eines Raums helfen, indem sie die Einrichtungsgegenstände virtuell darstellen. Medizinische Hochschulen nutzen die Technik, um die Studenten Körper virtuell sezieren zu lassen.

Der erste Hackathon in Kooperation von ApiOmat und Microsoft findet vom 23. bis 24 Juni in Leipzig statt, ein zweiter folgt eine Woche später in München. Eine Anmeldung ist über die Website von ApiOmat möglich.

Von Christian Neffe