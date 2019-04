Leipzig

„Hoch für den Klimaschutz, nieder mit der Kohle“ – eine von vielen Kampfansagen, die am Freitagmittag aus den Kehlen Hunderter Schüler aus Leipzig und Umgebung drangen. Die hiesige Aktionsgruppe „Friday For Future“ hatte zu einer weiteren Demonstration gegen die Umweltpolitik von Bundesregierung und Wirtschaftsverbänden aufgerufen. LVZ-Volontärin Lisa Schliep verfolgte die Aktion – und traf dabei auf sieben besorgte junge Leute.

Felix : „Ich möchte meine Ideale in mein Umfeld tragen“

In übergroßer Regenjacke mit Katzenprint und geringelter Hose ist Felix Loos bunt unterwegs. Der 19-Jährige ist einer der Ersten, die sich auf dem Richard-Wagner-Platz versammeln. In seiner Hand hält er ein Megaphon. Vom Freien Gymnasium in Borsdorf hat er den Weg in die Stadt gefunden, steckt gerade mitten im Abitur. Felix ist Teil des Organisationsteams der „ Fridays for Future Leipzig“.

Felix Loos (19) bei den Fridays for Future Protesten am 12.4. in Leipzig. Quelle: André Kempner

„Wir treffen uns einmal die Woche, koordinieren neue Aktionen und sprechen uns deutschlandweit ab.“ Jede Stimme zähle, jeder noch so kleine Ortsverband habe Entscheidungsgewalt. „Wir arbeiten absolut basisdemokratisch.“ Felix engagiert sich, weil er inspirieren und animieren will. „Ich möchte meine Ideale in mein Umfeld tragen.“ Weniger Strom verbrauchen, den Fleischkonsum drosseln – er findet, dass aller Anfang in den kleinen Zugeständnissen des Alltags liegt.

Lilly : „Es liegt zu viel Müll am Lindenauer Markt“

Lilly Riemer ist gleich mit einer großen Truppe aufgeschlagen, „Quokkas“ – Kurzschwanzkänguru – nennen sie sich. Die Zehnjährige und ihre Mitschüler besuchen die Nachbarschaftsschule in Lindenau. Immerhin knapp die Hälfte der 25-köpfigen 5. Klasse ist zur Demo gekommen. „Bei den anderen haben es die Eltern nicht erlaubt.“

Lilly Riemer (10) bei den Fridays for Future Protesten am 12.4. in Leipzig. Quelle: André Kempner

Lilly hält stolz ein Schild mit der Aufschrift „Klimawandel ist kein guter Handel. Und die Tiere haben die Schnauze voll.“ Der Rest hat es ihr gleich getan. Gebastelt wurde fleißig in den Hortstunden. Die Fünftklässlerin läuft zum ersten Mal mit, weil sie endlich dem Schmutz in der Stadt den Kampf ansagen möchte. Sie wohnt am Waldrand und sieht jeden Tag, was die Leute dort so alles abwerfen. Noch schlimmer sei es auf den Straßen. „Es liegt viel zu viel Müll am Lindenauer Markt.“ Besonders stören sie die vielen Zigaretten und Flaschen.

Pepe: „Wir müssen aus der Kohlekraft aussteigen und mehr E-Autos produzieren“

Wenn es so was wie einen heimlichen Anführer oder Initiator in der 5. Klasse der Nachbarschaftsschule Lindenau gibt, dann ist das Pepe Seliger. Er war es, der den Vorschlag unterbreitete, an der „ Fridays for Future“-Demo teilzunehmen. „Wir haben ein Klassenratsbuch, in das wir schreiben können, was uns stört oder was wir uns wünschen.“ Und der Elfjährige wollte aktiv werden. Zu sehr hatte es ihn frustriert, beim letzten Mal nicht dabei sein zu können, weil sich niemand fand, der ihn begleiten wollte.

Pepe Seliger (11) bei den Fridays for Future Protesten am 12.4. in Leipzig. Quelle: André Kempner

Jetzt ist er sichtlich stolz auf sich und seine Mitschüler, verpassen sie doch zwei Stunden Französisch und einen Test. Die Politiker wach zu rütteln, sei an dieser Stelle wichtiger. „Wir müssen aus der Kohlekraft aussteigen und mehr E-Autos produzieren.“ Es soll zudem endlich Schluss sein mit der Trickserei. Pepe spielt damit auf die Abgas-Skandale an. „Stärkere Kontrollen und mehr Leute, die diese durchführen: Das wäre für mich ein Anfang.“

Benjamin und Samuel : „Veränderungen fangen bei einem selbst an“

„Wir wollen keine Zukunft, in der wir unsere Erde nicht mehr so nutzen können, wie wir es kennen“, sagen Benjamin und Samuel Würz. Die Zwillingsbrüder besuchen das Evangelische Gymnasium in Großdeuben und haben Angst, dass sie in eine Zeit hineinwachsen, in der es normal sein könnte, Atemmasken zu tragen oder unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu leben. Deshalb halten sie ihre Plakate bereits das zweite Mal für den Klimaschutz in die Höhe.

Benjamin und Samuel Würz (12) bei den Fridays for Future Protesten am 12.4. in Leipzig. Quelle: André Kempner

Die Zwölfjährigen ernähren sich seit Längerem vegetarisch. „Außer ab und an mal Fisch, um wichtige Nährstoffe abzugreifen“, erzählt Benjamin. Außerdem achten beide darauf, sparsam mit Papier umzugehen. Auf einer Demo mitzulaufen – für die Zwillinge gut und schön, aber was würde das bringen, wenn damit das Engagement endet? „Veränderungen fangen bei einem selbst an“, sind sie überzeugt. „Damit wir wissen, worüber wir sprechen, müssen wir uns informieren.“

Alice : „Wir schwänzen nicht die Schule, wir kämpfen“

Ob Müll sammeln, Plakate entwerfen oder an Mahnwachen teilnehmen – Alice Wiener hatte zuletzt bei vielen Projekten ihre Hände mit im Spiel. Die 18-Jährige geht auf das Louise-Otto-Peters-Gymnasium in Connewitz und ist quasi Jungaktivistin der ersten Stunde. Der lokale Ableger der weltweiten Bewegung formierte sich im Januar in der Messestadt.

Alice Wiener (18) bei den Fridays for Future Protesten am 12.4. in Leipzig. Quelle: André Kempner

Die Abiturientin sieht das enorme Potenzial. „Wir wissen alle, dass es so nicht weitergehen kann. Wir brauchen jetzt klimapolitische Fortschritte. Und diese Bewegung schafft dafür die notwendige Aufmerksamkeit.“ Die Unterstützung seitens ihrer Schule sei jedoch rar. Es habe einige Fälle gegeben, in denen ein Nichterscheinen sogar mit null Punkten quittiert wurde. Für Alice unverständlich. Denn ihre Devise lautet: „Wir schwänzen nicht die Schule, wir kämpfen.“ Und das dürfe nicht abgestraft werden.

Floriane : „Wir müssen anfangen, global zu denken“

Dass einige Politiker die Demonstrationen von Schülern nur belächeln oder ihnen fehlende Weitsicht attestieren, darüber kann Floriane Wachsmuth nur den Kopf schütteln. „Ich bin 18 und kann mir sehr wohl komplexe Gedanken zum Thema Klima machen.“ Sie steckt gerade am Wiprecht-Gymnasium in Groitzsch in den Abitur-Prüfungen und hat es an diesem kalten Freitag das erste Mal geschafft, dabei zu sein.

Floriane Wachsmuth (18) bei den Fridays for Future Protesten am 12.4. in Leipzig. Quelle: André Kempner

Für sie ist weniger Deutschland in Sachen Umweltpolitik das Problem. „Der Austausch und das Miteinander weltweit fehlen. Wir müssen anfangen, global zu denken.“ Mit ein Grund dafür, warum sie die Initiative „ Fridays for Future“ so bewundert. „Da haben junge Leute rund um den Globus ein funktionierendes Netzwerk aufgebaut.“ Daran könnten sich Politik wie Wirtschaft gerne mal ein Beispiel nehmen.

Von Lisa Schliep