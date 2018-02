Icefighters gehen mit Leipziger Fans aufs Eis

Leipzig. Am Freitag unterlagen sie noch in ihrem Jubiläumsspiel, am Samstag ging es für die Icefighters schon wieder aufs Eis – dieses Mal aber in der Leipziger Innenstadt. Auf der Schlittschuhbahn auf dem Augustusplatz drehten die Spieler ein paar Runden und ließen ihre Fans ganz nah an sich heran. Wer wollte, konnte nicht nur gemeinsam mit der Mannschaft eislaufen. Auch Autogrammwünsche wurden erfüllt.

Spieler der Icefighters haben am Sonnabend auf dem Leipziger Augustusplatz gemeinsam mit Fans ein paar Runden auf dem Eis gedreht. Zur Bildergalerie

Bereits zum zweiten Mal verwandelte sich Anfang Januar ein Teil des Augustusplatzes in eine Eisbahn. Noch bis zum 25. Februar ist der „Leipziger Eistraum“ vor der Oper geöffnet. Bis dahin stehen noch unter anderem der Rosensonntag auf der Bahn und der Kinderfasching am kommenden Dienstag auf dem Programm.

jhz