Leipzig.

June Cocó feiert ihr Record-Release-Konzert am Donnerstag (4.Oktober 2018) im Leipziger Werk 2. Aus ihrem Alter macht die Leipzigerin, die hier Rock/Pop/Jazz-Gesang studiert hat, übrigens ein großes Geheimnis: „Ich bin zeitlos“, sagt June Cocó mit einem Lächeln.

Mit „Paperskin“ ist in diesem Jahr schon eine Single erschienen, nun folgen weitere Songs – der Weg zum neuen Album scheint ein weiter zu sein?

Wir haben zweieinhalb Jahre an den neuen Songs gearbeitet. Das Album heißt „Wings“ – jetzt kommt sozusagen der erste Flügel, fünf Songs auf einer EP, und im nächsten Jahr folgt der zweite Flügel. Wir möchten den Spannungsbogen ziehen, die Neugier aufrecht erhalten, schließlich haben wir viel Herzblut und Arbeit in die Songs gesteckt.

Welche Bedeutung haben diese „Wings“ für dich?

Zunächst sind es Geschichten, die ich erzähle. Für mich wiederholt sich immer irgendwie der Traum vom Fliegen. Das ist ein Thema, das mich seit meiner Kindheit begleitet. Bei den neuen Songs sind wir zum Beispiel auch ins Weltall gereist, es gibt Space-Sounds und sogar eine Mondlandung. Insgesamt geht es um Schwerelosigkeit und um eine Leichtigkeit, die ich transportieren und vermitteln möchte. Das paart sich mit einer großartigen Band: Wir verschmelzen in einem fetten Sound.

Das Fliegen klingt nach einem Konzept.

Nicht direkt. Das war so nicht geplant, aber das Thema zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch das Album. Bei der ersten Platte war das auch schon so: Ich versuche, selbst schweren Themen mit einer gewissen Leichtigkeit zu begegnen und sie so zu übertragen. Das sind die beiden Ebenen, die mir sehr wichtig sind. Und diese Kontraste machen letztlich meine Songs aus.

Würdest du gern ins Weltall fliegen?

Es geht um das Gefühl der Unendlichkeit: So, als würde man nachts im Gras liegen und in den Sternenhimmel schauen. Wenn ich sehe, was mit unserem Planeten, mit unserer Natur passiert, möchte ich manchmal am liebsten flüchten. Diese Entwicklung verfolge ich mit sehr gemischten Gefühlen und würde mich gern schützend vor die Natur stellen. Sich dann ins All zu denken, hat für mich etwas Magisches, etwas Mystisches. Und: Vielleicht gibt es da draußen ja noch etwas anderes als uns.

Bist du ein melancholischer Mensch?

Die Melancholie ist ein wichtiger Teil von mir, weil ich sie auch suche. Aber ich bin kein melancholischer Mensch, dafür bin ich zu viel gern unter Leuten.

Wie passt das mit der Leichtigkeit deiner Musik zusammen – auch wenn du mit dem Kontrast spielst?

Wie schon auf dem ersten Album „The Road“ geht es um eine Aufbruchstimmung, die auch mein Motor ist. Schreiben ist für mich ein Ventil für alle Emotionen. Ich lebe sehr gern im Moment. Das möchte ich mit den Menschen teilen. So fühle ich mich nach Konzerten leichter, mein Energielevel hebt sich – und das stelle ich auch bei den Leuten fest. Das Ziel ist: Ein Endorphinschub für alle.

Hast du Lieblingsplätze, die dich am meisten inspirieren?

Ich bin unglaublich viel in der Natur. Leipzig mit seinem Grün genieße ich sehr. Meine Lieblingsplätze variieren. Ich bin viel in Bewegung, im Rosenthal, in den Parks, am See. Und wenn es etwas kühler ist, tauche ich gern im Wasser unter – dann bin ich wieder ganz klar. Da komme ich in einen Schreibmodus. Inspirationen habe ich ständig, es geht aber darum, sie zu kanalisieren. Das erfordert einige Disziplin, die ich aber für wichtig halte. Darum setze ich mit jeden Morgen hin und schreibe.

Ist das notwendig, um Erfolg haben oder ihn sogar planen zu können?

Gegenfrage: Was bedeutet Erfolg?

Okay, für manche kann es Erfolg sein, eine eigene Platte in der Hand zu halten, bei anderen ist es dann die kommerzielle Schiene.

Genau, Erfolg kommt auf die individuelle Betrachtung an. Eine Platte lässt sich planen, das ist keine Frage. Daran könnte man aber auch verzweifeln, wenn man so perfektionistisch veranlagt ist wie ich und wir. Dann findet man nie ein Ende. Das ist auch bei „Wings“ so gewesen: Wir haben Songs viele Male überarbeitet, immer und immer wieder – das hat sich gelohnt, finde ich. Doch das ist nur die eine Seite, wenn ich Erfolg beschreibe. Die andere Seite ist für mich zum Beispiel der Wunsch, im Radio gespielt zu werden. Ich weiß, dass sich unsere Songs dafür eignen und dass das uns pushen würde.

Ohne großes Label ist das schwierig.

Stimmt, wir vermarkten uns noch selbst, allerdings mit einem professionellen Background. Doch ich kenne großartige Künstler, die ein Major-Label haben, aber im Radio nicht unterkommen. Bei mir stand schon immer ein Major-Label im Raum, schon während des Studiums als Rock/Pop/Jazz-Sängerin an der Leipziger Musikhochschule. Aber hätte ich unterschrieben, würde meine Musik heute ganz anders klingen. Es ist immer schwierig zu rechtfertigen, wenn man solche Deals nicht eingeht. Schließlich will ich auch erfolgreich sein. Doch ich möchte der Musik den Rahmen geben, um so kreativ wie möglich sein zu können. Das Label sollte Bock auf mich haben – und ich auf das Label. Letztlich muss man nicht nur gut und fleißig, sondern auch authentisch sein.

Apropos Erfolg: Kannst du von der Musik leben?

Ich lebe schon seit dem Studium von der Musik, habe in Bars und auf Veranstaltungen gespielt. Jetzt ist der glückliche Fall eingetreten, dass ich auch als June Coco gebucht werde, unter anderem als Special Guest oder für Preisverleihungen. Ab und zu spiele ich noch Undercover in Bars. Wo und wann, verrate ich aber nicht.

Donnerstag, 4. Oktober 2018, 20 Uhr, June Cocó, Werk2 (Halle D), Kochstraße 138, VVK 13,10 Euro

Von Andreas Debski