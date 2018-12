Leipzig

Morgen werden das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz und sein Herzstück – der Leipziger City-Tunnel – fünf Jahre alt. Das rund eine Milliarde Euro teure Großprojekt hat lange Zeit die Öffentlichkeit gespalten. Denn viele sahen darin eine Geldverschwendung. Heute gilt das neue S-Bahn-Netz als eine Erfolgsgeschichte. Wie es damit weitergeht, fragte die LVZ den nordsächsischen Landrat Kai Emanuel (parteilos), der als Vorsitzender des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) heute beim Ausbau des S-Bahn-Netzes federführend ist.

Frage: Als Leipzigs City-Tunnel vor fünf Jahren mit großem Pomp und Getöse eröffnet wurde, waren Sie noch Finanzbeigeordneter des Landkreises Nordsachsen. Haben Sie damals gedacht, dass das neue mitteldeutsche S-Bahn-Netz ein so großer Erfolg wird?

Landrat Kai Emanuel: Ich war schon 1999 als Verkehrsamtsleiter dabei, als die Entscheidung für den City-Tunnel getroffen und die Verträge vom Land übernommen wurden. Ich habe auf diese Entwicklung gehofft und an sie geglaubt, sonst hätte ich mich nicht dafür eingesetzt. Aber eine Steigerung der Fahrgastzahlen in fünf Jahren um fast ein Drittel habe ich nicht für möglich gehalten. Heute fahren reichlich 130 000 Menschen täglich mit der S-Bahn.

Worauf führen Sie diese positive Entwicklung zurück?

Das hat mehrere Ursachen. Zum deutlich verbesserten S-Bahn-Angebot kommt hinzu, dass Leipzig inzwischen viele Einwohner mehr hat und diese auch das S-Bahn-Angebot nutzen. Außerdem haben wir jetzt eine Arbeitslosenquote, die nicht mit der vor fünf Jahren zu vergleichen ist. Dadurch sind immer mehr Pendler unterwegs.

Es heißt, die Tunnelplaner sind bei der Bestellung der Züge für die neue Mitteldeutsche S-Bahn nur von einer Minimalvariante ausgegangen. Sie hätten deutlich weniger Fahrgäste prognostiziert und deshalb zu wenig Züge bestellt. War das ein Fehler?

Was seitdem in unserer Region abgegangen ist, konnte keiner ahnen. Damals hatten die Prognosen auch noch ganz andere Szenarien enthalten. Zum Beispiel, dass Leipzig jedes Jahr weiter Einwohner verliert und sich die Arbeitslosigkeit dauerhaft bei 15 Prozent einpendelt. Wenn dies eingetreten wäre, hätten wir jetzt viel mehr Kapazitäten als benötigt würden und Sie würden mich fragen: Wie erklären Sie sich diese Verschwendung von Steuergeld? Egal welche Entscheidung wir getroffen hätten – wir hätten nie genau den Punkt getroffen. Deshalb war schon zum Zeitpunkt der Entscheidung klar, dass wir in diesem System immer wieder nachsteuern müssen, so weit das technologisch möglich und finanziell darstellbar ist.

Was wollen Sie noch tun?

Ich kann mir wesentlich mehr Züge im Tunnel vorstellen, aber dafür müssen wir dort den Fahrtakt weiter verdichten. Das fängt mit den Zugtüren an, deren Borde gefühlte 30 Sekunden benötigen, um auszufahren. Das müssen wir noch optimieren.

Sie benötigen im City-Tunnel dichtere Zugabstände, damit dort künftig auch Fernverkehrszüge aus Chemnitz halten können?

Ich glaube, den Chemnitzern ist noch wichtiger, dass sie erst einmal ans Fernverkehrsnetz angeschlossen werden. Über welche Strecke sie dann nach Leipzig fahren, ist ihnen eigentlich relativ egal. Für uns ist es ein Fakt, dass Fernverkehr im City-Tunnel schnell den gesamten Tunneltakt durcheinanderbringen kann, wenn sie mit Verspätungen eintreffen. Ich möchte stattdessen mehr Pünktlichkeit im S-Bahn-System haben. Es gab Zeiten, da wurde die Uhr nach der Bahn gestellt. Und da müssen wir wieder hinkommen. Im Übrigen haben wir ab Gaschwitz noch zusätzlich Güterverkehr auf der Strecke, da würde es dann ziemlich eng auf der Strecke.

Und wann wollen Sie zusätzliche S-Bahn-Züge bestellen?

Wir müssen zunächst alle Züge, die wir haben, in den Einsatz bekommen. Dann sieht das System schon mal besser aus. Außerdem arbeiten wir langfristig an Konzepten, wie wir die Züge mit den roten Türen und mit den grünen Türen – also die Fahrzeuge der ersten und der zweiten Generation – zusammenbekommen. Bislang können sie wegen unterschiedlicher Computersysteme nicht gekoppelt werden. Das ist das Hauptproblem. Und selbst wenn wir mehr Fahrzeuge hätten, würden wir viele nicht vor 2020/21 einsetzen können, weil es auf unseren Strecken bis dahin noch sehr viele Bauarbeiten gibt.

Wann wird in allen S-Bahn-Zügen WLAN verfügbar sein?

Seit dem 1. Dezember gibt es WLAN in allen Bussen im Landkreis Nordsachsen und auch in den ersten S-Bahn-Zügen. Insgesamt sollen 20 Züge in Kürze mit WLAN ausgerüstet sein. Und bis zum Frühjahr wollen wir in allen Fahrzeugen WLAN anbieten. Es könnte schneller passieren, aber wir können nicht alle Fahrzeuge auf einmal zum Aufrüsten in die Werkstatt nehmen, ohne die wegen den vielen Störfällen ohnehin schon angespannte Fahrzeugverfügbarkeit weiter zu verschärfen.

Wann kommt der dringend benötigte neue Haltepunkt Radefeld? Er soll das Gewerbegebiet Nord an die S-Bahn anschließen, weil dort inzwischen über 10 000 Menschen arbeiten.

Wir müssen und wollen das Gewerbegebiet Nord anschließen. Aber Fakt ist: Vom Haltepunkt Radefeld wird es noch eine über einen Kilometer lange Strecke bis zum Porsche-Werk geben und im Werksgelände gehen die Entfernungen noch weiter. Wir müssen deshalb dort über die normalen Systeme hinausdenken, wenn wir unseren Fahrgästen attraktive Verbindungen anbieten wollen.

Wann werden die S5/S5x am Haltepunkt Essener Straße halten können?

Bei den netzergänzenden Maßnahmen für den City-Tunnel wurden mehrere Punkte vom Bundesverkehrsministerium herausgestrichen. Deshalb ist dieser Haltepunkt nur von einer Seite nutzbar, also nur zu 50 Prozent. Wir haben das dem Bund schon mehrfach mitgeteilt, vielleicht gibt es im Zusammenhang mit den laufenden Diskussionen der Kohlekommission eine Chance, das Problem im Nachhinein zu heilen. Fakt ist: Das kostet eine Menge Geld.

Sie planen die Einführung neuartiger Wasserstoffzüge. Wie soll das ablaufen?

Es wird keine förmlichen Tests mehr geben. Denn die Züge fahren schon in Niedersachsen. In den nächsten Jahren können wir uns die Einführung vorstellen, wenn uns nicht noch eine besser geeignete Technologie über den Weg laufen sollte.

Wo wollen Sie diese Wasserstoffzüge einsetzen?

Wichtig ist, dass wir Grimma an den Tunnel anbinden. Außerdem wollen wir bis nach Gera fahren, also den mitteldeutschen Raum noch besser erschließen. Ich finde, man sollte auch noch ein bisschen freier über die Verbindung Leipzig-Chemnitz nachdenken. Es kostet viel Geld, diese Strecke zu elektrifizieren. Bevor man dafür 100 bis 200 Millionen Euro ausgibt, sollte man prüfen, ob der gleiche Effekt zum Beispiel mit Wasserstoffzügen erreicht werden kann. Mit den neuen Technologien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, muss man neu denken.

Und was ist mit der Netzerweiterung in Richtung Naumburg und Merseburg?

Die prüfen wir gerade. Das Ergebnis liegt schon vor, aber es ist noch nicht ausgewertet.

Wirtschaftsminister Martin Dulig will aus den fünf sächsischen Nahverkehrsverbänden gern einen machen. Was halten Sie von diesem Plan?

Eine Strategiekommission hat dazu alle Varianten abgewogen. Sie kommt zum Ergebnis, dass den Fahrgast die Organisation nicht interessiert. Wir haben in unserem Zweckverband auch zwei Landesgrenzen, die keiner merkt. Man hat seine Fahrkarte und fährt darüber hinaus. Und genau so muss es eigentlich auch zwischen den Verkehrsverbünden funktionieren. Natürlich brauchen wir einen Sachsen-Tarif. Die Frage ist, wer führt diesen Dachtarif ein. Eine Landesgesellschaft oder fünf Zweckverbände?

Sie sehen in den fünf Zweckverbänden überhaupt kein Problem?

Nein. Die Kooperation und Zusammenarbeit der regionalen Akteure finde ich einfach vernünftiger. 90 bis 95 Prozent aller Fahrten finden zwischen dem Zentrum und dem Umland statt. Diese Verknüpfung ist wichtiger als die kleinen Schnittstellen, die wir zwischen den Verbünden haben und die wir auch noch in den Griff bekommen werden – ohne Zwang.

Der aktuelle Betreibervertrag für das mitteldeutsche S-Bahn-Netz läuft 2025 aus. Theoretisch müssen Sie jetzt schon eine neue Ausschreibung vorbereiten. Um wie viel Prozent wollen Sie ab 2025 die Sitzplatzkapazität erhöhen?

Ich glaube nicht, dass sich der rasante Fahrgastanstieg der letzten fünf Jahre ungebremst fortsetzt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir diese Steigerungsraten in den nächsten Jahren nicht hinbekommen.

Auch nicht, wenn Sie zusätzliche Haltepunkte wie Radefeld bauen? Oder das S-Bahn-Netz bis nach Döbeln, Gera und Merseburg erweitern?

Wir wollen den Tunneltakt erhöhen. Wir brauchen auch einen Halbstundentakt nach Oschatz und auch nach Torgau. Und einen Viertelstundentakt nach Halle. Aber das Konzept wird nicht morgen fertig sein, sondern erst in den nächsten zwei Jahren. Darin werden wir natürlich auch mehr Sitzplätze ausschreiben. Das ist unstrittig.

In Leipzig wird über eine Erweiterung des City-Tunnels diskutiert. Eine Ost-West-Spange ist im Gespräch. Wie sehen Sie diese Diskussion?

Die Züge, die dort fahren sollen, müssen von uns – also vom ZVNL – bezahlt werden. Ich wüsste nicht, wo wir die Fahrgastpotenziale erschließen können, die wir für einen solchen wirtschaftlichen Betrieb benötigen. Einige Fahrgastströme werden sich wahrscheinlich nur von der bisherigen Tunnelstrecke verlagern. Die Stadt Leipzig schaut sich diese Potenziale gerade an. Ich sehe unseren Schwerpunkt darin, die vorhandene Tunnelstrecke noch besser zu nutzen und mehr Züge im Tunnel verkehren zu lassen. Wenn uns das gelingt, haben wir einiges gekonnt.

Welche Vision haben Sie?

Für mich ist wichtiger, dass wir von jeder Haustür aus einen guten Zugang zu einem vertakteten ÖPNV-System haben. Da fehlt mir gerade im ländlichen Raum der autonom fahrende Bus, der die Einwohner trockenen Fußes zur Haltestelle eines Busses bringen, der weiß, da kommen welche und die nehme ich mit zur S-Bahn, die dann nach Leipzig fährt. Die Strategiekommission des Freistaates sagt, derzeit sind knapp über 50 Prozent der Sachsen an ein qualifiziertes ÖPNV-System angeschlossen. Ziel ist es, auf über 70 Prozent zu kommen. Mit intelligenten Systemen will ich eigentlich knapp an 100 Prozent herankommen. Damit verdichten wir automatisch das S-Bahn-System und mit diesen Zuwächsen können wir auch dort anders planen. Vielleicht kommt dann eine Hochbahn, vielleicht führen wir auch etwas anderes ein, zum Beispiel eine Magnetschwebebahn. Vielleicht sind das die richtigen Produkte. Also nicht mehr unter die Erde gehen, sondern Ständer hinstellen und darauf Züge fahren lassen. Einfach offen sein und nicht immer nur ein bewährtes System als Schablone für die Zukunft benutzen.

Wie sollen die Passagierzahlen des S-Bahn-Netzes in fünf Jahren aussehen?

Die Passagierzahlen sind für mich zweitrangig. Ich möchte, dass das System gut funktioniert, dass es ein gutes Image hat und es von den Leuten angenommen wird. Das ist das Wichtigste.

Wie wollen Sie das Trauerspiel um die Fahrradmitnahme beenden?

Die Fahrradmitnahme gehört zur S-Bahn dazu. Denn das Fahrrad ist das ökologischste Verkehrsmittel und hilft, die letzte Meile gut zu bewältigen. Wir werden die Rad-Häuser – also die Unterstellmöglichkeiten, die wir schon an vielen Stellen haben - erweitern müssen. Dort gibt es einen videoüberwachten Raum, in dem die teuren Räder stehen und die Leute etwas fürs Abstellen zahlen. Auch unsere Fahrradboxen in Delitzsch sind sehr gut vermietet. Wenn wir dort nicht noch viele weitere Boxen hinstellen wollen, müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Zum Beispiel mit Nextbike reden, um die Vermietsysteme weiter auszubauen. Wir müssen vielleicht auch die Züge so gestalten, dass ein paar Fahrräder mehr reinpassen. Die Aussage, dass wir keine Fahrräder mitnehmen, ist falsch. Wir wollen Fahrräder, aber ohne gegenseitige Rücksichtnahme geht es auch nicht.

Hat der Tunnel die Menschen in der Region näher zusammenrücken lassen?

Es ist eine große Verbesserung, dass wir den Menschen im Umland sagen können, bis zur Leipziger City braucht ihr nur 15 oder 20 Minuten. Die Leute, die in den Landkreis Nordsachsen ziehen, schätzen diese guten Verkehrsbeziehungen. Denn eigentlich leben sie noch in Leipzig - die zehn Minuten von Taucha, Schkeuditz, Delitzsch und Eilenburg nimmt doch kaum noch einer wahr. Und in den nächsten Jahren werden wir noch näher zusammenwachsen. Das hilft auch Leipzig. Wären diese guten Anbindungen nicht vorhanden, würde Leipzig sicherlich noch mehr überhitzen.

Von Andreas Dunte, Andreas Tappert und Martin Pelzl