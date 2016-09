Leipzig. Fast genau 46 Jahre nach dem ersten „Tatort“ wird die ARD im Herbst 2016 die 1000. Folge ausstrahlen. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) als federführender Regionalsender am Freitag mitteilte, soll die Jubiläumsfolge dabei genauso heißen, wie die erste: „Taxi nach Leipzig“.

In dem voraussichtlich am 13. November ausgestrahlten neuen Fall werden die Hannoveraner Kommissarin Charlotte Lindholm und ihr Kieler Kollege Klaus Borowski gemeinsam ermitteln. Dabei werden sie mit einem ehemaligen Elite-Soldaten konfrontiert, der sich nach seinem Afghanistan-Einsatz an seiner Ex-Freundin rächen will.

„Ich freue mich sehr, dass Charlotte Lindholm im 1000. ‚Tatort‘ gemeinsam mit ihrem Kollegen Klaus Borowski ermitteln kann. Alexander Adolph hat für diese Jubiläumsfolge ein außergewöhnliches Drehbuch geschrieben“, so Lindholm-Darstellerin Maria Furtwängler. Kollege Axel Milberg („Borowski“) ergänzte: „Man muss aufpassen, zu wem man ins Taxi steigt, das gilt noch immer. Manchmal zahlt man dafür einen hohen Preis.“

Im allersten Tatort aus dem November 1970 wird Kommissar Trimmel von DDR-Kollegen darum gebeten, bei den Ermittlungen zu einem Mord an der Transitautobahn nach Leipzig mitzuhelfen. Kurze Zeit später wird die Amtshilfe wieder zurückgezogen, Trimmel ermittelt aber auf eigene Faust weiter.

Von mpu