Die Leipziger lassen jedes Jahr an unzähligen Stellen in der Stadt Tausende Tonnen illegalen Mülls liegen. Sperrmüll, Haus- und Gartenabfälle oder sonstiger Unrat werden einfach an Straßenränder, hinter Büsche, in Parks oder Gräben gekippt. Die Kosten für deren Beseitigung belaufen sich auf Hunderttausende Euro