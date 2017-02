Leipzig. Das „FamilienSpieleFest“ hat in Leipzig mittlerweile Tradition. Bereits zum zehnten Mal werden am Samstag die Türen des Neuen Rathauses für Kinder, Eltern und alle, die gern spielen, geöffnet. Von 13 bis 19 Uhr kann dann in außergewöhnlicher Umgebung dem Spieltrieb nachgegangen werden. Vier Ebenen halten vom klassischen Brettspiel über Sport und Bewegung bis hin zu Computerspielen reichlich Abwechslung bereit. Auch die neunte Monopoly-Stadtmeisterschaft wird ab 13.30 Uhr ausgetragen. 2016 kamen rund 3500 kleine und große Gäste für einen Spielbesuch an den Arbeitsplatz von Bürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Von anzi