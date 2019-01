Lokales Sanierung des Karl-Heine-Platzes - Imbiss „Jürgen und Jürgen“ muss ab April seinen Standort räumen Der Imbiss auf dem Karl-Heine-Platz muss weichen, weil der Platz saniert wird. In den vergangenen Wochen hatten sich viele Menschen für den Erhalt des Imbisses stark gemacht – deshalb wird „Jürgen und Jürgen“ ein alternativer Standort angeboten.

Der beliebte Szenegrill von Jürgen und Jürgen am Karl-Heine-Platz muss von seinem angestammten Standort in Leipziger Szenestadtteil weichen. Auf dem Bild Jürgen Arend am Grill. Quelle: Dirk Knofe