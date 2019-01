Leipzig

Fast jede Woche müssen die Kinderchirurgen am Universitätsklinikum Leipzig ein kleines Kind mit einer Tierbissverletzung behandeln, teilt das Universitätsklinikum mit. Im Jahr 2018 zählten Martin Lacher, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie, und sein Team etwa 50 Tierbisse. Hunde und Katzen führen die Rangliste an, gefolgt von Wildschweinen, Marder, Ratten, Hasen, Meerschweinchen, Pferden, Esel und einem Pinguin. Da sich Kind und Hund häufig auf Augenhöhe begegnen, sind die Verletzungen besonders tragisch: Bisse in die Wangen, die Augenbereiche und die Augenlider sind die Folgen. Bei größeren Kindern sind oft der Hals und der Nacken sowie Arme und Beine betroffen.

„Tiere sind keine Spielzeuge“

„Im Herbst hatten wir den drastischen Fall eines anderthalb Jahre alten Jungen, der einen Esel füttern wollte und dabei seine Finger regelrecht ins Maul des Tieres steckte“, erinnert sich Lacher. „Die Eltern brachten das abgebissene Fingerglied zwar mit, dieses wurde auch gemeinsam mit den Kollegen des Bereichs ‚Plastische, Ästhetische und spezielle Handchirurgie‘ replantiert, doch angewachsen ist er leider nicht mehr.“

Ein Mal jede Woche behandeln Martin Lacher und seine Mitarbeiter Tierbissverletzungen bei kleinen Kindern. Quelle: Stefan Straube / UKL

Besonders in Streichelgehegen müssten Eltern ihre Kinder für den Umgang mit den Tieren sensibilisieren und unbedingt zeigen, wie man die Hand zum Füttern richtig hält. „Tiere sind keine Spielzeuge. Die Kleinen sollten wissen, wie und wann man sich einem Tier nähert und wann besser nicht“, empfiehlt Lacher.

Infektionsrisiko häufig unterschätzt

Zusätzlich wird bei der Wundversorgung eines Tierbisses auf den Impfstatus geschaut und die Tetanus- und Tollwutimpfungen überprüft. Neben dem Säubern der Wunde wird bei der Erstversorgung auch ein sogenanntes Debridement durchgeführt: Gewebe, welches nicht mehr durchblutet wird, wird dabei entfernt. Auch die Nachbehandlung von Narben fällt ins Aufgabenfeld der Experten für Kinderchirurgie. Laut Lacher unterschätzen Betroffene häufig das Risiko einer Infektion der Tierbisswunde. Da die Tiere im Mundraum eine Vielzahl an seltenen Bakterien vorweisen, muss eine Wunde mit speziellen Antibiotika behandelt werden. Insbesondere nach Katzenbissen besteht ein besonders hohes Infektionsrisiko.

Von fbu