Leipzig. Ab September soll für voraussichtlich zwei Jahre rund um die Plagwitzer Brücke und die Karl-Heine-Straße gebaut werden. Die Stadt Leipzig, die Leipziger Verkehrsbetriebe sowie die Leipziger Wasserwerke laden deshalb am 12. Juni zu einem Infoabend ein, an dem Bautermine, Bauleistungen und die Verkehrsführung während der Bauphase vorgestellt werden sollen. Ab 19 Uhr informieren die Bauherren Michael Jana, Dirk Sikora und Mathias Wiemann in der Aula der Helmholtzschule, Helmholtzstraße 6.

LVZ