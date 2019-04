Leipzig

Worum ging es bei einem Treffen, das im Spätsommer 2018 zwischen Universitätsrektorin Beate Schücking und dem Präsidenten des Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Gordian Meyer-Plath statt gefunden hat? Diese Frage beschäftigt immer noch Studierende und sogar den sächsischen Landtag. Konkret steht der Vorwurf im Raum, der sächsische Verfassungsschutz habe Druck auf die Unileitung ausgeübt.

Kapitalismuskritischer Stadtrundgang zum Semesterstart

Im Fokus des Disputs stehen die „Kritischen Einführungswochen“ (KEW). Diese werden an der Uni Leipzig bereits seit 2014 veranstaltet. Zum Semesterbeginn organisieren Studierende alternative Bildungsveranstaltungen, es werden zum Beispiel kapitalismuskritische Stadtrundgänge oder Vorträge über antiautoritäre Pädagogik angeboten. Die KEW laufen immer parallel zum offiziellen Programm der Universität. Wenn eine Veranstaltung in den Räumen der Universität stattfinden soll, stellen die Studierenden vorher einen Antrag.

Zwei Gruppen werden vom Verfassungsschutz beobachtet

Dabei gab es keine Probleme, bis die Univerwaltung Ende September 2018 zunächst nicht für alle KEW-Veranstaltungen die Genehmigung zur Raumnutzung erteilte. Die Raumanträge seien unvollständig gewesen, es sollen Informationen über Referenten und teilnehmende Organisationen gefehlt haben. Speziell ging es dabei um die Gruppen „Prisma-Interventionistische Linke“ sowie „Anarchosyndikalistische Jugend Leipzig“, welche laut Verfassungsschutzbericht des Landes als extremistische Organisationen beobachtet werden. Die Studierenden reagierten überrascht, konnten in einem Gespräch mit der Unileitung jedoch Zweifel ausräumen. Alle Veranstaltungen fanden wie geplant im Oktober 2018 statt.

Hat der Verfassungsschutz sich „eingemischt“?

Als die Studierenden von dem Gespräch zwischen Meyer-Plath und Schücking erfuhren, an dem auch der damalige Polizeipräsidenten Leipzigs Bernd Merbitz teilgenommen hat, waren sie verunsichert. Hatte der Verfassungsschutz versucht, die Unileitung zu beeinflussen? „Wir fragen uns, was genau bei dem Treffen passiert ist. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Information“, sagt Frank Aurich, Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft, die hinter den KEW steht. „Der Verfassungsschutz darf beraten, aber nicht verbieten, er ist schließlich kein Zensurorgan.“ Die Mitglieder der „Anarchosyndikalistische Jugend Leipzig“, einer der beobachteten Gruppen, sehen in der „Einmischung“ des Verfassungsschutz einen deutlichen Beweis für den „gesellschaftlichen Rechtsruck“, wie sie in einer Stellungnahme mitteilten.

Kleine Anfragen im sächsischen Landtag geben wenig Aufschluss

Um mehr über das Treffen zu erfahren, haben die Studierenden zusammen mit René Jalaß, dem hochschulpolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke im sächsischen Landtag, eine Reihe von Kleinen Anfragen ausgearbeitet. Der Landtagsabgeordnete fragte das sächsische Innenministerium, worüber im Spätersommer 2018 gesprochen wurde und ob Studierende vom LfV beobachtet werden.

Über die Antworten auf die Kleinen Anfragen sagt Jalaß: „Der Innenminister hat versucht, auf meine Anfragen zu antworten. Sein Erfolg liegt dabei leider unterhalb des messbaren Bereichs.“ Tatsächlich geben die im Auftrag des Innenministers verfassten Antworten, welche der LVZ vorliegen, wenig Aufschluss. Der Innenminister gibt darin unter anderem an, dass der Verfassungsschutz Hochschulen nicht zu den Bestrebungen zählt, „die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ gerichtet sind.

Ob es ein Treffen gab, kann der Innenminister nicht sagen

Ansonsten skizzieren die Antworten lediglich den Aufgabenbereich des LfVs, ob es aber zu einem Treffen zwischen Unileitung und Verfassungsschutz kam, wird nicht mitgeteilt. Um die Frage zu beantworten, müssten nach Informationen des Innenministerium 8440 Akten händisch durchsucht werden, was 13 Mitarbeiter in Vollzeit offenbar vier Wochen Arbeit kosten würde. Dabei hatten Sprecher der Universität das Treffen gegenüber diversen Medien längst bestätigt. Auf eine weitere Kleine Anfrage von Jalaß antwortete die sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange. Die Mitarbeiter der Hochschule hätten laut Stange selbstständig im Verfassungsschutzbericht nachgelesen. Unklar bleibt, worum es bei dem Treffen dann ging.

Uni habe selbstständig im Verfassungsschutz bericht recherchiert

Carsten Heckmann, Sprecher der Universität, zeigte sich gegenüber der LVZ auskunftsfreudiger. Die Raumanträge der KEW-Arbeitsgruppe seien nicht Thema des Treffens gewesen, schließlich hatten die Studierenden sie erst einen Monat später eingereicht. Es wurden auch „keine Informationen über einzelne Mitglieder der Hochschule übermittelt“, wie Heckmann mitteilt. Die Rektorin wurde allerdings „darauf hingewiesen, dass linksextreme, gewaltbereite Gruppen versuchen könnten, zum Beispiel durch Teilnahme an den KEW, neue Mitstreiter für sich zu gewinnen.“ Im Anschluss daran hätten die Universitätsmitarbeiter selbstständig recherchiert.

Alle Veranstaltungen für das Sommersemester wurden genehmigt

Während des Sommersemesters, das Anfang April begonnen hat, werden die Veranstalter der KEW ihr Programm ausweiten. „Wir haben während des ganzen Semesters Aktivitäten geplant“, erklärt KEW-Sprecher Aurich. Neben Nationalismus, Politik in Ostdeutschland und Feminismus sollen die Kommunal- und Landtagswahlen einen Schwerpunkt bilden. Die Unileitung hat allen Raumanträgen bereits statt gegeben.

Von Pia Siemer